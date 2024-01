Preveč aktivna tretja čakra nas lahko meče iz ravnovesja

Kadar čakre niso v ravnovesju, tudi telo, um in čustva niso. Posledica so slabo počutje, utrujenost in občutek, da smo popolnoma brez energije.

Veliko bolje se boste počutili, če boste čakre pravilno nahranili, a ne samo z meditacijo, molitvami ali drugimi duhovnimi tehnikami, ampak tudi z živili, ki vam jih bodo pomagala uravnovesiti.

Preveč spodbujena tretja čakra oziroma sončni pletež lahko povzroči, da oseba postane preveč zagledana vase, ukazovalna, ozkogleda, premalo delujoča pa pripomore k zmanjšanju koncentracije, neodločnosti in pasivnosti.

K optimalnemu delovanju ji pomagajo testenine, kruh, riž, laneno in sončnično seme, mleko, različni siri, jogurt, ingver, poprova meta, melisa, kamilica, kurkuma, kumina in janež.