Prepoznajte dobro v drugih

Naučite se ne vtikati v življenja drugih. Vaša nepoklicana pomoč je pravzaprav način nadziranja in obsojanja, pravijo guruji. Seveda ni lahko sprejeti, ko mislimo, da nekdo sprejema slabe odločitve. A tako kot mi imajo tudi drugi sistem višjega vodenja, ki jim pomaga, da se usmerijo tja, kamor je najbolje zanje.

Kadar sebi pripišemo odgovornost za srečo nekoga drugega, ga namreč lahko prikrajšamo za priložnost, da bi dosegel dno. Namesto da drugim želimo preprečiti padec, zato raje prosimo, naj bo njihova izkušnja čim bolj nežna, podprta z jasnim duhovnim vodstvom. Vidite svetlobo v drugih in jih glejte, kot da je to vse, kar vidite. Poskusite obliti s svetlobo vsakega, ki ga vidite in vam vzbudi željo po obsojanju in ocenjevanju - ko gledate televizijo, na družbenih omrežjih, v trgovini, na pošti, v banki, na delovnem mestu in doma.

Tudi ko naletite na policista, ki vam napiše kazen, bivšega partnerja, škodoželjno taščo, šefa, si tiho ponavljajte: »V tebi vidim le svetlobo.« Sčasoma boste začeli opažati, da se celo hladni in zadržani ljudje lepše vedejo do vas, saj enako privlači enako. Nič, na kar pogledamo s sočutjem, sprejemanjem in svetlobo, nam namreč ne more škoditi, nam znižati vibracije ali nas prizadeti.