Prepoznajmo čustva drugih

S sporazumevanjem segamo do drugih. Zunanjega sveta ne moremo spremeniti, a z njim se lahko sporazumevamo. Čustva drugih lahko prepoznamo prek govora, glasu, kretenj, govorice telesa in vedenja, razum pa uporabljamo za razlikovanje med poštenimi in nepoštenimi ali iskrenimi in neiskrenimi čustvi.

Sporazumevanje ni odvisno le od tistega, kar rečemo, saj je sedem odstotkov sporazumevanja verbalnega, 38 odstotkov predstavlja način, kako kaj povemo, 55 odstotkov je naša govorica telesa. Pogosto na druge ne vpliva, kar smo povedali, ampak tisto, česar nismo. Neverbalna sporočila lahko namigujejo na vse, od razpoloženja, razumevanja, empatije do etike. Ko se z nekom srečate, vas ta ocenjuje po tistem, kar vidi in sliši. Proces traja manj kot 10 sekund, toda vtis ostane za vedno. Sporočila, ki jih sporočate (in sprejemate) med prvim srečanjem, lahko preprečijo posel ali vam spremenijo življenje.

Telesna govorica je izredno pomembna

Česar ne sporočamo z govorom, imenujemo neverbalno komuniciranje. Telesna govorica je najpomembnejši način sporočanja sporočil med ljudmi, ki vključuje še druge elemente, kot so ton glasu, izraz oči, drža telesa, kretnje rok, obrazni izraz, kar prispeva k celotnemu presojanju medsebojnega sporazumevanja.

Kadar smo z nekom v stiku, je nemogoče ne komunicirati o nečem, čeprav je tisto nekaj podzavestno. Dobri igralci nas navdušujejo ne samo, ker za vlogo dobro obvladajo lastno telesno govorico, ampak ker so sposobni odigrati ustrezno telesno govorico osebe, ki jo upodabljajo. Na splošno ljudje z visoko čustveno inteligenco te neverbalne namige bolje razbirajo in razumejo.

Kadar smo z nekom v stiku, je nemogoče ne komunicirati o nečem, čeprav je tisto nekaj podzavestno. FOTO: Nicoletaionescu/Getty Images

Prepoznavanja telesne govorice se je tako kot drugih veščin mogoče naučiti. Vsi nagonsko prebiramo sporočila, ki jih oddajajo ljudje ali skupine, se na njih odzivamo ali delujemo v skladu s svojimi izkušnjami. V poslovnem svetu sta prepoznavanje telesne govorice in njeno razumevanje pomembna, ker olajšata povezovanje in spodbujata sočutje, kar vodi do zaupanja. Teh stvari ne bi smeli jemati zlahka, kajti lahko jih uporabimo. Vsekakor je razumevanje telesne govorice koristna veščina, v kateri bi moral biti mojster vsak, ki namerava izboljšati čustveno inteligenco.

Govorica telesa povezuje govor s celotnim vzorcem posameznikovega vedenja. Pomislite na politike in njihovo mimiko.

Nekatere skupine so razvile različne telesne govorice, ki jih uporabljajo za sporazumevanje, kjer bi bile govorjene besede otežene ali nevarne, npr. sužnji, zaporniki ali delavci, ki so morali razviti način komuniciranja brez govorjenja. Pravijo, da imajo domorodni severnjaki pogosto raznolike obrazne izraze, mlinarji pa izgovorjene besede poudarjajo z ustnicami, ker ropot mlina onemogoča njihovo komunikacijo.