Za nekatere se pripravlja sfera sveta, v kateri bo življenje povsem digitalizirano

Proces preobrazbe planeta in človeka je kozmično dejstvo, ki se mu ne bomo izognili. S pomočjo človekove zavesti pa lahko Zemlja in njena bitja izpeljejo usodne premike na prijaznejši način.

S spremembami na Zemlji se bližamo pragu edinstvenega prehoda, ki vsakemu omogoča, da se svobodno odloča, kakšna bo njegova osebna in posledično globalna prihodnost. Vladajoče elite vseh vrst se tega trenutka silno bojijo, ker bi morale sestopiti iz svojih ideologij in se odpovedati presežkom v bogastvu in moči. Zato spodbujajo širjenje strahu med ljudmi in s tem preprečujejo, da bi nam trenutek prehoda omogočil srečo in svobodo, pravijo duhovni učitelji. Ker imajo v rokah vzvode oblasti ali celo prisile, nam prevrat ne bi pomagal, ampak le vztrajanje v svoji celoviti navzočnosti in ustvarjalnosti.

Vedno se lahko odločimo za boljšo možnost.

Moramo biti pogumni in spregovoriti resnico, kjer koli imamo možnost. V vsakem položaju se da prepoznati pozitivni vidik in mu dosledno slediti. S tem se 'protisile' razoroži. Pa vendar jih ne gre podcenjevati. Njihova inteligenca je podobna najboljšemu računalniku, ne poznajo pa milosti srca. Tu je naša prednost. Srčni sistem kot kozmični generator je tisto, kar nas lahko dvigne na drugo raven obstoja in nam omogoči, da gremo skozi ogenj, ne da bi se opekli, ob tem pa se moramo zavedati, da tudi negativni dogodki spodbujajo prebujanje. Uspešno se razvijamo, če smo se pripravljeni soočati z izzivi vseh vrst, tudi izrazito negativnimi.

Svet se energijsko deli na dva vzporedna svetova. FOTO: Titoonz/Getty Images

Dva svetova

Ob tem guruji svarijo, da se za tiste, ki ubogljivo sledijo pravilom, predpisanim vzorcem obnašanja ter so vezani le na materialno, pripravlja sfera sveta, v kateri bo življenje povsem digitalizirano in niti ne bodo opazili izgube svobode. Žal se namreč svet že energijsko deli na dva vzporedna svetova, čeprav se tega zdaj še ne vidi, saj živimo še v obeh, tako da skačemo sem ter tja.

A vedno se lahko odločimo za boljšo možnost – sedemo na 'svetlobni vlak' ter se premaknemo v sfero Zemlje, za katero je značilna prihodnja in že zdaj navzoča kakovost življenja na višjo potenco. Končni cilj je namreč ustvariti večdimenzionalno Zemljo, mir in sožitje z vsemi bitji, na kateri skupine duš v istem prostoru najdejo pogoje za razvoj, pri tem pa jih raznolikost ne ločuje, ampak povezuje.

Duše, ki niso na svetlobnem vlaku, gredo lahko tako v tisto dimenzijo, kjer se bodo osvobodile vzorcev in se preobrazile v bitja miru. Egocentrizem nas uničuje. Ko se povezujemo v ustvarjalne skupnosti in kreativna omrežja, ustvarjamo sinergije, ki so nam v dobi velikih sprememb v pomoč za varen prehod.