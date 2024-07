Lahko so močni ali šibki. A tega zagotovo še ne veste o planetih

Planet je močen, če je v znamenju, ki mu vlada, je torej v svojem domu, kjer se dobro počuti in v njem najlažje izrazi svojo naravo.

Poznamo tudi planete v izgonu. To pomeni, da so v nasprotnem znamenju od svojega. Sonce je v izgonu v vodnarju, Luna v kozorogu, Merkur v ribah in strelcu, Venera v ovnu in škorpijonu, Mars v tehtnici in biku, Jupiter v dvojčku in devici, Saturn v raku in levu. Planet, ki je v izgonu, težko razvije svoje kvalitete, je šibkejši in potrebuje dlje, da se precej nezdružljive energije povežejo med seboj. Če rečemo, da je planet igralec in znamenje vloga, se ta igralec zelo težko vživi v vlogo, ki mu je namenjena, tako potrebuje več časa, več dela in truda, da odigra, kar ima odigrati.

Nasprotna točka višine je dno

Zakaj ima planet v določenem znamenju višino, je težje vedeti. Poznati moramo stopinjo, na kateri jo ima določen planet. Planet na stopinji svoje višine namreč najbolj zaživi, lahko doseže svoj maksimum, največ, kar je. Čeprav je omenjena stopinja najmočnejša točka, pa se prenese moč višine na celotno znamenje, v katerem je omenjena točka. Sonce je tako na višini na 19. stopinji ovna, Luna na 3. bika, Merkur na 15. stopinji device – nekateri astrologi pravijo, da na 13. stopinji istega znamenja. Venera je na višini na 27. stopinji rib, Mars na 28. kozoroga, Jupiter na 15. raka in Saturn na 21. tehtnice – nekateri astrologi pravijo, da na 20. stopinji istega znamenja. Modernim planetom prav tako iščemo višino. Pluton ima višino na 3. stopinji škorpijona, Uran na 11. škorpijona in Neptun na 21. vodnarja.

Nasprotna točka višine je dno. Planet, ki je na dnu, je povezan z nekim padcem, kar planet predstavlja, ima težnjo izgube, padca, globine. Tako je Sonce na dnu na 19. stopinji tehtnice, Luna na 3. škorpijona, Merkur na 15. oz. 13. stopinji rib, Venera na 27. stopinji device, Mars na 28. raka, Jupiter na 15. kozoroga in Saturn na 21. oz. 20. stopinji ovna. Dno modernih planetov je po podobni logiki na nasprotnih točkah, torej sledeče: Pluton ima dno na 3. stopinji bika, Neptun na 21. leva, Uran na 11. bika.