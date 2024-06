Poslovite se in pojdite naprej

Lahko se zavedate, da ste nekoga prerasli in nimata ničesar skupnega več. Lahko pa eden obtiči v odnosu in ga ni pripravljen spustiti, čeprav se je že zdavnaj končal.

Morda nekoga ne morete pozabiti. Ne glede na to, kako dolgo nista več skupaj, vsak dan razmišljate o njem. Čakate, da se bo vrnil in se bo odnos nadaljeval. Morda mu pišete ali le sanjarite o skupni prihodnosti. Če se to dogaja, a ni pozitivnega odziva, ste obtičali v mrtvem odnosu. Če je tako, morate spustiti in iti naprej, saj vztrajanje ne prinaša ničesar drugega kot bolečino. Enako se lahko oklepamo spomina na nekoga, ki se je npr. preselil, umrl, se sprl z nami, ima novo zvezo … Kako odpustimo in pozabimo? Kako spustimo in gremo naprej? Naprej morate, ko vaše početje ne vodi nikamor več. Če nam vztrajanje škodi in blokira naše življenje in možnost, da bi bili srečni, se moramo vprašati o razlogih, da ostajamo v nepremakljivi situaciji.

Zaupajte vesolju in svoji prihodnosti, da vas peljeta v pravo smer. FOTO: Peera_sathawirawong/Getty Images

Življenje temelji na ravnotežju med oklepanjem in spuščanjem. Vsi si želimo sprejemati prave odločitve, a včasih ne vidimo, kaj je prav, naj gre za ljubezen, delo, hobije, šport, prijateljstvo – vse na svetu ima svoj rok trajanja. Drugič se oklepamo česa, kar ni dobro za nas, v strahu, da ne bomo našli ničesar boljšega. Za korak v neznano je potrebnega veliko poguma, laže je obvladovati nekaj, kar že poznamo, čeprav smo zaradi tega nesrečni.

Ko boste pripravljeni

Če stojite na mestu in niste zadovoljni s stvarmi, kot so, če razmišljate, da je čas, da kaj spremenite, si postavite naslednja vprašanja. Spustiti in iti naprej morate, ko se vaše misli pogosteje zadržujejo v spominih kot sedanjosti. Ko vam situacija povzroča več bolečine kot zadovoljstva. Ko zaman upate, da se bodo oseba, situacija, okoliščine spremenile. Ko ste maščevalni. Ko vzorec vztraja, čeprav ga želite spremeniti. Če vam situacija preprečuje, da bi rasli. Če samo upate, da se bodo stvari spremenile. Ko ste čustveno in psihično izčrpani. Ko spreminjate načela, vrednote, prepričanja in se žrtvujete za odnos. Ko vas je strah, da je to največ, kar se vam bo zgodilo. Ko se oklepate iz strahu pred neznano prihodnostjo. Ko čutite, da vztrajate pri nečem, kar mora oditi. Ko se vam zdi občutek osvobojenosti od tega olajšanje. Zaupajte vesolju in svoji prihodnosti, da vas peljeta v pravo smer.

Počakajte na trenutek, ko boste pripravljeni. Poslovite se. Pomislite na lepe stvari, ki so se zgodile, preglejte slike, darila, spomine. Potem izvedite ritual spuščanja. Zbrišite sporočila, telefonsko številko. Vse, kar lahko zgori v ognju, ki ima očiščevalno moč. Napišite njegovo ime na košček papirja in ga zažgite. Ob tem se zavedajte, da spuščate to zgodbo in bremena, ki vam jih nalaga. Koščke sežganega papirja naj odnese veter. Zdaj ste svobodni, očiščeni preteklosti in pripravljeni na čudovito prihodnost.