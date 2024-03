Če vam stvari ne stečejo, to lahko prekinete z nekaj feng šuj ukrepi

Se vam zdi, da stvari nikakor ne stečejo in da je vse obstalo na mestu? Stanje lahko prekinete z nekaj feng šuj ukrepi. Prvo je, da imejte vedno urejen vhod v dom. Osebe, ki vstopajo vanj ali se zadržujejo v njegovi bližini, najprej opazijo vhodni del. Urejen vhod nima le namena dobrega prvega vtisa, to je tudi mesto, kjer odpiramo vrata novim priložnostim, sreči, materialnim dobrinam. Če želite zaželeti sreči dobrodošlico, je priporočljivo, da so vrata rdeče barve ali naj bo v tej barvi katera koli stvar na vhodu.

Kakršen odnos imamo do svoje lastnine, svojih stvari, takšnega imamo tudi do sebe. Energija zaradi navlake na tleh ne more krožiti. Pazite, da vam vsepovsod ne ležijo oblačila, otroške igrače in podobno. Redno zračite prostore. S tem spustite v dom novo, svežo in čisto energijo, na tak način izvajamo čiščenje, saj je veter naravni čistilec, tako boste poskrbeli, da slaba energija zapusti vaše prostore.

Kadar v vašem domu vlada nered, tudi tisti, ki ga ne vidite, denimo v omarah, kleti in podobno, to zelo slabo vpliva na energijo v njem. Pomembno je, da so stvari na svojem mestu in omare urejene, saj se bo energijski potencial v domu le tako lahko sprostil. V vsak prostor postavite lepo stvar, naj bo to vaza, naslanjač, lepa preproga. Pomembno je, da je po vašem okusu in lepa za vas. Ob gledanju lepih stvari težko razmišljamo o slabem, zato ne polepšajo samo doma, ampak tudi dušo.