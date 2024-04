Pomlad v tradicionalni kitajski medicini: čas je za pomladansko čiščenje

Po petih elementih spadajo jetra k elementu lesa in pomladi - smer delovanja jeter je navzgor in vstran, prav tako kakor se spomladi vse razrašča in razvija. Čeprav so spomladi jetra najbolj v vzponu, je to tudi čas, ko ljudje pogosteje obolevajo za težavami, ki so povezane z njimi, pa tudi s pljuči, pravijo strokovnjaki tradicionalne kitajske medicine (TKM). Zaradi tega so značilni izbruhi alergij, glavobolov in migren, povečan je stres in v TKM velja, da je pomlad čas izbruha različnih bolezni.

Koristno ni le, da se v tem letnem času krepi delovanje jeter zaradi preventive proti omenjenim težavam, ampak s tem tudi dosežemo, da se izboljša njihova funkcija čiščenja telesa. V ta namen uporabljamo različne metode: akupunkturo, zeliščno medicino, prehrano, tudi posebne čigong vaje za spodbujanje in krepitev jeter.

Po petih elementih spadajo jetra k elementu lesa in pomladi. FOTO: Gajus/Getty Images

Zeliščna medicina je zelo učinkovita tudi pri krepitvi ledvic, saj jih okrepi od znotraj. Zelo znana in verjetno več stoletij stara formula kitajskih zelišč za krepitev jeter se imenuje xiao yao san. Še posebno koristna je za uravnavanje čija v jetrih, hkrati krepi vranico in nastajanje energije či. Kitajci poznajo še en pripravek za krepitev pljuč, imunskega sistema, proti alergijam in vdoru zunanjih dejavnikov, ki prinašajo bolezni (veter, mraz, vlaga, vročina): imenuje se yu ping feng san.

Hrana prva medicina

Med težave z jetri sicer spadajo tudi stagnacija oziroma nepretočnost čija (blokada energije), oslabelost in notranja vročina. Če je v telesu kaj narobe oziroma se slabo počutimo, je to pogosto zaradi jeter.

Tudi hrana, ki jo jemo, je pomembna, saj gradi naše telo. TKM pravi, da je hrana naša prva medicina. Spomladi lahko naredimo posebno očiščevalno dieto s fižolom mungo (zelena soja) in polnozrnatim rižem. To je precej stroga, hitra, a zelo učinkovita dieta, ki pomaga pri težavah z jetri ter jih krepi. Ti dve kuhani živili imata lastnosti, ki odpravijo take težave, hkrati telesu med dieto zagotovita dovolj ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Svetujejo, da jih skuhate posebej, premešajte in jejte od tri- do petkrat na dan. Ne smete uporabiti začimb. Jed je pusta, a je zaradi učinka vredno potrpeti in vztrajati.

Po enem tednu dodajte zeleno listnato zelenjavo, ki prav tako izboljšuje delovanje jeter: baziliko, peteršilj, špinačo, rukolo, regrat, liste rdeče pese in drugo, odvisno od okusa. Če boste vztrajali še en teden, bo telo postalo lažje, imeli boste več energije in koža bo lepša, akne in ranice bodo izginile. Pri tej prehrani ne smete vztrajati več kot dva, tri tedne, saj vsebuje premalo hranilnih snovi, ki jih dolgoročno potrebujemo.