Poleti si uresničite željo

Duhovni učitelji pravijo, da je poletje čas, ko sadimo semena, ki bodo pozneje v letu zrasla v projekte in cilje. Prisluhnemo svoji duši, se povežemo z njo ter drzno naredimo korak naprej. Poletje je najboljši čas za to, da se odprete, prestopite svoje okvirje, si uresničite želje ali se odločite poskusiti kaj novega. Pomislite, kaj vas pokliče. Ste se morda od nekdaj želeli učiti francoščine ali plesati tango? Jadrati? Zgolj prebrati dobro knjigo v popolnem miru? Ne odlašajte več, sledite notranjemu klicu. Ne silite se v scenarije, ki vam ne ustrezajo. Če potrebujete počitek, si ga privoščite, če si želite druženja in raziskovanja tujih mest, se podajte na pot.

Vsak dan je nepovratno izgubljen, zato nehajte prelagati svoje želje na nekoč pozneje. Lotite se jih že zdaj, ta teden, mesec, to poletje! Opazili boste, da vas prav projekti, ki ste jih uresničili po tem, ko ste dolgo hrepeneli po njih, najbolj napolnijo z novo, svežo energijo, ki vam bo prišla še kako prav v hladnejšem delu leta. In še to - poskusite imeti poleti malce počasnejši tempo. Najsrečnejši so namreč tisti ljudje, ki so pri vseh zadevah malce počasnejši. Stopnja stresa v njihovem življenju je manjša, poleg tega raziskave kažejo, da si mnogo bolj uravnoteženo razporejajo čas med zasebnim življenjem in kariero.