Poiščite samostojnost in razširite krog ljudi, posledice so lahko takšne

Vsi si želimo biti srečni in se izogniti trpljenju, toda hkrati se v življenju vedno znova zapletamo v situacije, ki nam povzročajo bolečino in občutek prizadetosti. Guruji pravijo, da se sprejmite ne glede na okolico, izzive, ki jih ta postavlja pred vas. Tako se boste lahko povezovali z ljudmi zaradi same izkušnje odnosa, ne pa da bi s tem iskali potrditev. Vzemite si tudi čas zase in za svoje konjičke.

Zavedajte se, da ste samostojni in svoja celota. Pri tem ne gre za spuščanje, ampak ohranjanje zdravih odnosov, ki bodo še močnejši, če boste bolj suvereni. V nasprotju z romantičnimi prepričanji namreč niste partnerjeva druga polovica. Še vedno vam je lahko blizu in pri srcu, toda če boste preveč zategovali vajeti, se bosta oba zadušila.

Družite se z več ljudmi! Če se omejite na en odnos ali dva, boste s tem omejili tudi lekcije, ki bi jih sicer prejeli. Odrinite čustva na stran in se osredotočite na vse, kar ste se naučili v preteklosti. Pogosto je bolečina neizogibna, toda nanjo ni treba gledati kot na nekaj slabega. Četudi prihajajo slabi časi, vas bodo nekaj naučili, nato jim bodo sledili srečnejši. Vse je ciklično in se ponavlja.