Poglejte v nebo, čaka nas nepozaben dež meteorjev

Na nebu redno spremljamo zvezdne utrinke, v začetku januarja novega leta pa bo še kako pestro. Obeta se nam namreč pravi meteorski dež. Ples svetlečih nebesnih teles se bo začel 28. decembra letos, trajal pa vse do 12. januarja prihodnje leto. A pozor: vrhunec se bo zgodil v noči na 4. januar, ko se pričakuje, da bo v uri mogoče uzreti tudi do 110 meteorjev (kvadrantidov), ko bodo meteorji v atmosfero našega planeta vstopali pri hitrosti do 40 kilometrov na sekundo.

Nekateri pravijo, da gre za sled asteroida 2003 EH1 (letnica pove, da je bil takrat odkrit), najbolje pa bo viden na severni Zemljini polobli. Mimogrede asteroid 2003 EH1 obkroži sonce vsakega 5,5 leta. Nekateri pravijo, da gre za ugasil komet, ki je ostal brez večine svojega ledu in je zato bolj podoben asteroidu (ostal je brez znamenitega repa).

V letu 2024 pričakujemo še dva dogodka, ko bomo lahko spremljali intenzivnejši meteorski dež (sto in več meteorjev na uro):

po kvadrantidih bomo najprej, 12. oziroma 13. avgusta gledali perzeide,

potem pa šele 14. in 15. decembra geminide.

Oba navedena datuma predstavljata vrhunec meteorskega dežja, medtem ko bo dogajanje na nebo pred in po datumoma manj intenzivno, poroča britanski Natural History Museum.