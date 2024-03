Podpora nevidnih svetov

Zemlja je podobna grozdu različnih svetov, od katerih poznamo le eno jagodo, pravijo duhovni učitelji. Med njimi so svetovi, na primer vilinski, ki so sposobni delovati na nepredstavljivo močan način. A nam ne morejo pomagati v našem svetu, če jih ne poznamo oziroma ne priznavamo. Zavest Zemlje deluje s pomočjo nekakšnih energijskih isker, ki jih ni nič manj kot na biološki ravni mikroorganizmov. Kot slednji omogočajo biološko življenje na Zemlji, tako iskre Zemljine zavesti spodbujajo razvoj na ravni odnosov - medčloveških, mednarodnih, tistih med človekom in naravo. Tudi zdaj, v tem prelomnem prehodnem času, nam stojijo ob strani, četudi jih praviloma ignoriramo. Eno od njihovih glavnih sporočil pa je, da se moramo povezati v skupnosti in sodelovati za skupno dobro.