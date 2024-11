Osvobajanje iz matrice

V zadnjih letih se odpirajo portali, pogoji za napredek so celo večji, kot bodo v zlati dobi, pravijo guruji, in kar se dogaja, je v resnici kozmična budnica, iniciacija. Jezi nas, ko vidimo, da politiki sledijo načrtu elit in ljudje umirajo, a starodavna šola misterijev uči, da če si proti nekomu, mu s tem daješ svojo življenjsko energijo. Ko smo jezni nanje, tako pademo pri upravljanju svoje energije. Zato se je najbolje odklopiti od vsega, dvigniti vibracijo in nadaljevati svojo pot. Samo tako se lahko osvobodimo iz matrice fizično, čustveno, mentalno in duhovno in nam nobena elita nič več ne more.

Zemlja je šola misterijev. Paul Solomon pravi, da smo kot duše videli Zemljo in se želeli igrati na njej, zato smo si materializirali telesa, a se zagozdili v njih, tako moramo spoznati, kako deluje življenje v njih. Hkrati živimo v fantastičnih časih, ko nam ni treba več umirati, se znova inkarnirati, pozabiti in se vsega znova učiti.

Thomas Keller pravi, da smo za ciklus do sem potrebovali približno 1200, 1300 življenj, zdaj pa je priložnost, da gremo na drugo raven in ne ponavljamo novega kroga inkarnacij. Prišel je namreč čas, da se osvobodimo dualnosti ter sprejmemo tako svetlobo kot temo, kajti šele ob koncu življenja se lahko nekaj izkaže za pozitivno ali negativno. Vsak od nas se je kot duša z vsem strinjal, tako ne more obstajati nič slabega ali zlega.

O prihodnosti bo odločala kolektivna zavest. Nekateri bodo ponavljali ves ciklus življenj, drugi bodo šli na višjo raven. Veliko ljudi bo doživelo močne iniciacije, a se bodo imeli hkrati možnost osvoboditi na vseh ravneh. In oblikovale se bodo skupine ljudi, ki bodo neskončno močne.