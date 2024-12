Osvobajamo se kolektivne zavesti

Duhovni učitelji pravijo, da kar 80 odstotkov naših izzivov izhaja iz primarne družine in linije prednikov, zato je to prvo, kar moramo razrešiti, če se želimo osvoboditi bremen. Ko delamo na starših, vstopimo v polje primarne družine, da človek izrazi čustva in ozavesti, kaj se je dogajalo, nato pa to spusti.

Zdaj se moramo osvoboditi kolektivne energije. Kolektivne energije vseh naših čustev in psihičnih stanj so namreč zelo močne, saj so z nami že od začetka človeštva. Kolektivni oblaki strahu, krivde, jeze, zamere, sramu so se namreč v tisočletjih gradili in krepili, mi pa smo energijsko priklopljeni nanje. Nekaj navezanosti smo prinesli iz prejšnjih življenj, tako je naša lekcija, da jih predelamo, starši in družba pa vse skupaj samo še potencirajo.

Zavedanje je prvi korak. FOTO: Mangostar_studio/Getty Images

A vedeti moramo, da smo tudi soustvarjali to kolektivno energijo, kot del človeštva smo bili njeni kreatorji, zavedanje pa je prvi korak odklapljanja od nje. Kolektivne energije kot velik plašč držijo preostale dele nas v ujetosti, tako se razbremenimo, če se jih osvobodimo.

Delujejo kot matrica

Pogledamo tudi, ali nosimo v sebi delčke svoje zavesti iz preteklih časov in prostorov, ostanke prednikov, vplivov iz okolice, ki se vmešavajo v naše delovanje, saj spodbujajo določena čustva, reakcije, misli, prepričanja. Med te zamrznjene energijske strukture lahko uvrščamo tudi entitete, ki so lahko samostojna energijska bitja oz. mreže zavesti, fragmenti ali naše lastne tvorbe, ki smo jih sami ustvarili ali podedovali.

V življenju nastane problem, ker ti delci v nas generirajo neki vzorec, prepričanje, ki se v povezavi s kolektivnimi energijami še dodatno okrepi. V vesolju je namreč vse povezano. Če smo nekoč soustvarjali kolektivno mrežo jeze ali žalosti, bomo na vseh ravneh pritegnili jezno oz. žalostno energijsko bitje ali take starše in partnerja, da se bo vzorec izrazil z vseh zornih kotov.

Kolektivne energije delujejo kot matrica – sila, ki nas želi uničiti in črpati. Niti zavedamo se ne, da smo v njej – a tudi če smo del stranke, navijamo za športni klub, smo v službenem kolektivu, imamo hobije, smo energijsko povezani s tem. Če navijamo za klub, smo nervozni, evforični, žalostni, ko izgubi ali zmaga – zunanja stvar, ki nima zveze z nami, usmerja naše občutke in življenje. Negativno nas programira, saj smo v to ujeti in omejeni. Zato je treba vzorce energijsko preobraziti in ni dovolj, da samo pazimo na svoje misli in čustva.

Vse se začne pri starših

Vse se začne pri starših. Če je bila mama žalostna, odsotna, je igrala vlogo žrtve, oče je bil npr. agresiven, moramo delati na tem. Kar nosimo, a ni naše, je lahko osvoboditi, stvari, ki so del nas, pa zahtevajo globlji čustveni in energijski proces. Problem izrazimo, a tudi telo in psiha morata spustiti ujetost, odstraniti jo moramo iz svojega polja, živčnega sistema, celic, podzavesti, zato se je smiselno tega lotiti s terapevtom.