Odpiranje kronske čakre

Morda ste se osamili, da lahko v miru predelate svoje notranje procese. Opazili ste, da se vam spreminja pogled na življenje, lahko pa tudi konkretne stvari, na primer razvijate nova zanimanja in hobije. Hkrati se lahko pojavljajo manj prijetni simptomi, kot so bolečine in glavobol. Ni razloga za preplah, vse to so znaki, da se vam odpira kronska čakra. Poteka namreč intenziven proces zdravljenja, med katerim se uravnovešajo negativne misli, vibracije in spomini v vaših možganih. Ker se ego upira novemu ter želi ostati v starem, se morda celo oklepate negativnosti. Telesni odzivi so zgolj posledica tega. Čutite lahko ščemenje na temenu ali prasketanje po vratu. Poleg tega se vam lahko zmanjša tek ali hrepenite po določeni hrani in se vam spremeni spalni ritem. Ker predelujete in ponotranjate nova spoznanja, lahko spite manj in se čez noč več potite.