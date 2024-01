Odločite se, da ne boste jezni

Če nam v tem času prihajajo na plan strahovi in jeza, so zunanji dogodki samo sprožilci naših čustvenih reakcij, blokad iz otroštva ali preteklih življenj, pravijo duhovni učitelji. Svet je bil v preteklosti namreč veliko bolj jezen, spomine na to pa še vedno nosimo v celicah in energijskem polju. Hkrati se spominjamo vseh krivic, ki so se nam kadar koli zgodile na kolektivni ravni.

Če se torej vprašamo, zakaj je na svetu vedno več agresije, je odgovor tudi, da gre za nekaj starega, kar izhaja iz preteklosti. Hkrati se moramo zavedati, da lahko preteklost vedno presežemo in delujemo drugače.

Tudi če so bila naša pretekla življenja nasilna in nosimo ta celični zapis, ni treba, da smo zato agresivni. Lahko delujemo iz tistega dela svojih celičnih spominov, povezanih z miroljubnim življenjem, ko smo bili denimo menih, saj imamo v koreninah oboje.

V tem življenju se tako lahko odločimo, da ne bomo hodili po poti prebujanja zavedanja s pomočjo duhovnih vaj. Zaželeno in učinkovito je, če vsak pri sebi ozavesti, da mu ni treba delovati z jezo in agresijo, ampak z notranjim mirom in s svetlobo.