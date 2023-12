Izračunajte si vaše posebno število za leto 2024: določeno je z rojstnim datumom

Leto, ki je pred nami, ima svoje število: to je osem. Na podlagi tega s pomočjo datuma rojstva izračunajte še število, ki bo vaše življenje zaznamovalo v letu 2024.

Zakaj bo leto 2024 v znamenju osmice? Ker je vsota posamičnih števk. Tej prištejte vrednost, ki jo dobite iz rojstnega datuma.

Primer:

Če ste denimo rojeni 16. 8. 1977, seštejte posamične številke datuma (1+6+8), dobili boste 15.

Ti dve združite v eno številko: 1+5 = 6.

Nato seštejte še številke iz letnice rojstva (1+9+7+7). Dobili boste 24, ti dve številki s seštevanjem združite v eno: torej dobite število šest.

Vse te vrednosti nato seštejte: 8+6+6 = 20. 2+0 = 2.

Vsako število ima svoj pomen. FOTO: Dmytro Varavin/Gettyimages

Število za leto 2024 je torej 2. In kaj to pomeni? Odkriva City magazine.

1: spremembe in izzivi

Nikar se, če ste dobili število ena, ne ustrašite. Res je, da to označuje spremembe, a bodo te prinesle veliko dobrega: prevetrili boste življenje s psihičnega in fizičnega vidika, našli vire nove energije in dosegali nove zmage.

Vse izzive in spremembe torej sprejmite z odprtimi rokami.

2: sodelovanje in rast v odnosu z drugimi

Dvojka prinaša energijo sodelovanja. Čas pred nami je za vse, ki ste dobili to vrednost, idealen z vidika podpore drugih.

Naučite se zanašati na soljudi in pristopajte diplomatsko. Res je, da se boste v korist skupnega dobrega morda morali odpovedati nekaterim osebnim zmagam, a na to glejte kot na možnost za osebnostno rast in napredek.

3: čas za sproščanje in užitek

Osebno število tri pomeni, da boste na prvem mestu vi. Veselite se leta pred nami, saj bodo energije delovale vam v prid.

Izkoristite čas za sproščanje domišljije in ne ustrašite se navdiha, ki ga boste v letu pred nami polni. Iz tega se bo nedvomno razvilo nekaj lepega.

Osebno število tri pomeni, da boste na prvem mestu vi. FOTO: Gettyimages

4: stabilnost in načrtovanje

Tisti, ki ste dobili štirico, boste v letu 2024 postavljali temelje za prihodnost. Načrtujte premišljeno in previdno, bodite dosledni in natančni pri odločitvah, ne dopuščajte, da bi vas drugi poniževali, izkoristite svoje znanje, sposobnosti in moč.

Vse v naslednjem letu bo pri vas povezano z načrtovanjem in vztrajnostjo.

5: spremembe in svoboda

Za vas prihaja obdobje, v katerem bodo edina stalnica spremembe. Leto, ki bo vsak čas nastopilo, bo polno priložnosti za nova potovanja, nova prijateljstva in tudi za novo službo.

Sprejmite vse te preobrate in uživajte v svobodi. Dovolite si eksperimentirati in se podajte na nove avanture.

6: odgovornost in povezava

Leto pred nami vam bo prineslo večjo odgovornost do družine, intimnega in poslovnih partnerjev. Ne zapirajte se vase, okrepite družabne stike, delujte v skladu z razmerjem in bodite drugim zgled.

Povežite se z notranjim mirom in ne dopustite, da bi kdo porušil vaše ravnovesje.

Če je vaše število šest, se nikar ne zapirajte vase, FOTO: Gettyimages

7: notranji mir in samospoštovanje

Vzemite si čas zase, posvečajte se meditaciji in razvoju notranjega jaza. Če se boste počutili osamljene, ali boste imeli občutek, da izgubljate moč, vedite, da bo to zgolj začasno stanje.

Pravi prijatelji vas bodo razumeli. Morate se spreminjati in dozorevati.

8: upravljanje financ in obilja

Tisti, ki ste dobili osmico, investirajte v nove projekte, vendar investirajte previdno. Sestavite dober načrt in sprejemajte dobre odločitve.

Vaš trud bo obrodil sadove. Izkoristite priložnosti in možnosti na tržišču ter se, za dobre odločitve, posvetujte s profesionalci.

9: konec cikla in novi, sveži začetki

Končuje se vaš devetletni cikel. Odmaknite se od vsega, kar vas ovira, duši ali drugače omejuje ter vam krati srečo.

Osvojili boste filozofijo, da niste žrtev okoliščin, temveč da pišete svojo zgodbo. Dovolite si svobodo in se znebite vsega, kar vas drži na mestu. Življenje se bo napolnilo s svežino in nadaljevalo z novimi poglavji.