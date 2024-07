Odkrijte, kaj si želite

Če niste prepričani, česa bi se bilo najbolje lotiti, v katero smer kreniti, kako se odločiti o določeni zadevi, uredite svoje misli. Zapišite jih, da boste lažje izluščili bistvo. Dokončajte ponujene spodnje stavke, in to hitro, s čim manj premišljevanja, avtomatsko in spontano. Ni pravilnih in napačnih odgovorov, toda odkrili boste vzorec in dobili uvid v to, kaj si res želite.

»Moje popolno življenje bi bilo … Stvari, ki me osrečujejo, so … Če bi rekla da, ko si to želim … Če bi rekla ne, ko si to želim … Popolnoma srečna sem, ko … Premalo časa posvečam … Če denar ne bi bil problem, bi … Stvar, ki jo najbolj obžalujem, je … Če bi imela čarobno paličico, bi …«

Zastavite si cilje

Ko veste, kaj si želite, se usmerite proti temu – naredite načrt in jasno določite cilj. Ko se zavežete določenemu cilju, namreč pokažete vero v svoje sposobnosti, da boste ustvarili to resničnost. Večina nas vidi cilje kot končno postajo, medtem ko bi jih morali videti kot priložnosti za doživetja na poti do njih. Pravi cilji (trenutni in dolgoročno koristni) imajo zmožnost, da vas zadovoljijo tukaj in zdaj. In še nekaj: vaši cilji morajo biti 'želim si' dogodki, ne pa 'moram' dogodki. Slednjih se je veliko lažje znebiti in se jim izogniti.

Začnite tako, da opredelite svoje dolgoročne cilje, tudi za do trideset let naprej. Postavite si kratkoročne cilje, za naslednji dan, mesec … Napišite načrt, kako jih boste dosegli. Zabeležite si strategije v koledar ter jih tedensko preverjajte. Za doseganje sreče se je treba zavedati sedanjosti, z vsemi njenimi prednostmi. Vedeti, kam ste namenjeni, pa je pomembno, ker tako lažje ostanete na pravi poti ter ostanete zvesti sebi.