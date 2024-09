Ni vseeno, kdo vodi vlado

Ljudstvo je v rojstnih kartah voditeljev nakazano z Luno. V času njihove vladavine se nam bo torej godilo tako, kot nakazuje Luna z vsemi aspekti in dispozitorjem, ki v astrologiji označuje nadaljnji razvoj situacije. Konkretno na primeru Boruta Pahorja: njegova Luna je na prvi pogled odlično položena, v znamenju višine, v biku - in res je prevzel vlado, ko je bil naš narod na vrhuncu moči in blagostanja. Toda ker je dispozitor Lune v znamenju, v katerem je Luna na dnu, v škorpijonu, smo lahko videli, kako velik padec se je zgodil kmalu po njegovem nastopu funkcije.

V primeru Alenke Bratušek in Janeza Janše imamo obratni primer. Luna je v težkem znamenju, kar nakazuje težek položaj, v katerem je narod. Ko sta sprejela funkcijo, se je prek dispozitorja stanje izboljšalo, pri obeh je šla Luna na višino, v bika. Pri Janši je razlika le, da gre v konjunkcijo s Plejadami, ki narodu prinašajo žalost, dramo in nejasnosti, vendar lahko materialno vseeno izboljša stvari za ljudi.

Luna pokaže, kako se pod določenim predsednikom vlade godi ljudem. FOTO: Kdshutterman/Getty Images

Miro Cerar ima ravno tako Luno v škorpijonu (kot Janša), na dnu, torej kaže, da je bil naš narod, ko je prišel na oblast, precej v slabi zgodbi in je nujno, da gre skozi zahtevne spremembe. Prek dispozitorja gre Luna v tehtnico, v eksaktni trigon s Saturnom ter opozicijo z Jupitrom. Če bi ostal dlje na oblasti, bi prinesel več reda, prava in ravnotežja med ljudi. Opozicija z Jupitrom nakazuje pretirana pričakovanja naroda, da nam spodbudne spremembe ne bodo dovolj.

Luna Roberta Goloba

Luna Roberta Goloba je drugačna. Je v dvojčkih, v 5. hiši, tako nosi razdvojenost naroda. Kot bi imeli dve popolnoma različni struji v času, ko je na moči. Luna tvori velik zračni trigon, ki govori o idealih, da dobijo mladi in napredni ljudje spodbudo za razvoj v času njegove vlade. Hkrati ima Luna izjemno naporen T-kvadrat, v katerega je vpeto veliko planetov, Saturn in Kiron sta v 2. hiši, Pluton in Uran v 8. in Luna kvadrira tako en kot drugi par, tako je več finančne krize v času njegove vladavine, pritiskov na starejše, invalide in druge, ki niso v najlažjih zgodbah. Ljudstvo, sploh starejši in finančno bolj ogroženi, gre v času njegove vladavine skozi večjo krizo. Kriza, skozi katero nas nezavedno vodi, lahko deluje tudi spodbudno, saj nas kliče k resnim spremembam, sploh v zadevah financ in zdravstva.

Dispozitor Luno pelje v vodnarja, v 1. hišo, v konjunkcijo s Soncem, s čimer lahko sčasoma narod prihaja do velikega tehnološkega napredka in inovativnih presežkov. Tudi v svetu lahko zasijemo s tehnološkimi inovacijami. Ker je dispozitor Lune še vedno negativno vezan na Pluton v 8., lahko kljub temu premiku doživljamo njegovo vladavino kot pritisk, krizo oz. se dolgoročno ljudem, ki jim nov svet, v katerega vstopamo, ni prijeten, obeta finančna kriza. Izbira sedanjega predsednika vlade prinaša razdvojenost, podporo naprednim in krizo tistim, ki ne morejo slediti napredku.