Neposredna karma: Kar daješ, to prejmeš – takoj

Zakon takojšnje oziroma neposredne karme pravi, da kadar smo v sebi mirni in zadovoljni, tudi v svoj svet privabljamo natanko take ljudi. Kadar smo živčni, vznemirjeni in sitni, se zdi, da se vsi spravljajo na nas in nas spravljajo ob pamet.

Ko smo v negativnem čustvenem stanju, avtomatično izberemo najdaljšo vrsto. Ko se obnašamo kot žrtev, vedno najdemo svojega rablja. Vse, kar čutimo, se zrcali navzven in ljudje se podzavestno začnejo vesti tako, da odslikavajo naše stanje.

Neposredna karma pomeni, da se nam vrne, kar dajemo v svet, in to takoj. Proces se pospeši in ni treba čakati več življenj, da se pokaže navzven. Načelo njenega delovanja je podobno kot zrcalni odsev. Ne gre za zamisel, kar seješ, to boš žel v naslednjem življenju, ampak načelo, kar vibriraš, to ustvariš.

Gre za to, da se začne vračati, kar v tistem trenutku vnašamo v svet. Toda ravno v tem se skriva ključ, kajti sami lahko v vsakem trenutku izbiramo, kaj bomo sejali v tem hipu, ne glede na preteklost in življenja pred tem.