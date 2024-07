Psihologi svetujejo: Naučite se biti srečni

Psihologi pravijo, da lahko način, kako interpretiramo dogodke, veliko bolj vpliva na kakovost našega življenja kot sami dogodki. Naši možgani so namreč programirani, da osmišljajo vse okoli nas. Ves čas pravzaprav samo interpretiramo dejstva. Te interpretacije, negativne ali pozitivne, spodbujajo ujemajoča se čustva, ta pa določajo naše vedenje, pogled na svet in odnose. Iz tega sledi, da lahko izbiramo pozitivne interpretacije, ki spodbujajo dobro razpoloženje.

Dejstev ne moremo spremeniti, imamo pa svobodno voljo pri tem, kako jih bomo sprejeli. Preprosto zamenjamo avtomatske negativne misli, dokler ne razvijemo novih miselnih navad. Če je šef siten, na primer ne pomislimo, da smo naredili napako, ampak da je slabo spal. Opozarjajo pa tudi na dodatno skrivnost – kljub padcem smo izpolnjeni in zadovoljni, če počnemo stvari, ki se nam zdijo smiselne, in to že na vsakdanji ravni. Vzdržujemo odnose, ki nas hranijo, ustvarjalni smo pri svojem delu ter si jemljemo čas za dejavnosti, ki nas osrečujejo.