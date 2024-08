Narava strelca: to njegove dobre lastnosti, a ima tudi nekaj negativnih

V strelcu ima dnevni dom Jupiter, kar pomeni, da je Jupiter vladar hiš, ki se začnejo v tem znamenju. Jupiter daje strelcu optimizem, velike cilje in filozofski pogled na svet. Dodaja grandioznost tega velikega boga. Je ognjeno znamenje, kar mu prinaša pogum, dinamiko, moč, usmerjenost v prihodnost, voljo, moč, energijo, kolerični tip temperamenta. Je znamenje gibljivega modusa, torej ima veliko sposobnost prilagajanja, je prijazen, z negotovo samozavestjo, povečane so mentalne sposobnosti, nestanovitnost, na strelce je lahko vplivati. V strelcu nima višine noben planet, niti dna, Merkur pa je v njem v izgonu, kar lahko interpretiramo tudi kot to, da strelec ne vidi malih stvari, ker ima v umu vedno široko sliko. Prilagodljivosti mu zaradi gibljivega modusa ne manjka.

Če gledamo simbol strelca, je dvojni lik – pol človeka in pol konja. Torej gre za združitev nagonov in razuma. To strelce dela zelo vitalne, z veliko notranje moči, tako so včasih nagoni pri njih močnejši kot razum. So hitri in močni po svoji konjski naravi. Velika verjetnost je, da se razvije tudi modrejši del, saj je Jupiter bog neba in s tem povezan med drugim z modrostjo in višjimi znanji. Pomemben del tega kentavra je lok s puščico, kar naznanja k cilju usmerjeno naravo. Gibljivi modus mu dodaja prijaznost in prilagodljivost, sposobnost menjati cilje in pristope. Šibkost Merkurja v njegovem znamenju nakazuje pomanjkanje osredotočenosti na podrobnosti in sedanjost, vsakodnevne izzive, preveliko usmerjenost v prihodnost, velike zgodbe in visoke cilje. Njegove dobre lastnosti so optimizem, navdušenje, polet, energija, odprtost, usmerjenost k cilju, negativna snobovska narava, raztresenost, preveliko ciljev, premalo praktičnosti za njihovo doseganje.