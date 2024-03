Največji pesimisti med astrološkimi znaki

Pesimizem in optimizem sta dve skrajnosti in večina se najde nekje med njima: vsak ima dobre dneve, ko je v ospredju optimizem ter tudi slabe, ko ima glavno besedo pesimizem.

A rojeni v nekaterih astroloških znakih so nedvomno bolj pesimistične narave od drugih. Zanje je kozarec praviloma na pol prazen in le redko na pol poln, to pa je pet največjih pesimistov med znamenji zodiaka.

Bik

Bik je načeloma realističen in ne pesimističen, vendar njegova trma in včasih rinjenje z glavo skozi zid lahko delujeta kot negativnost.

Zlepa ne bo prosil nikogar za pomoč in velikokrat tudi zato prej kot pozitivno, vidi negativno plat, čeprav se v sebi zaveda, da ima vsaka medalja dve plati in da je v vsaki slabi stvari nekaj dobrega.

Devica

Tako kot bik je tudi devica tradicionalist, ki težko sprejema spremembe in v njih večkrat, kot nekaj dobrega, vidi nekaj slabega.

Kar je zlasti v sodobnem času velikokrat razlog za pesimizem perfekcionističnih in pogosto pretirano kritičnih devic z načrtom, ki se jim hitro lahko podre.

V devicah pesimizem prebujajo spremembe. FOTO: Depositphotos

Rak

Znan kot najobčutljivejše znamenje zodiaka. Rojeni v njem so izjemno empatični, skrbni in težave drugih jemljejo osebno, se nanje velikokrat pretirano odzovejo in tako v sebi in v drugih zbujajo pesimizem.

Raki so po naravi prijetni, a na žalost pogosto preveč črnogledi.

Raki težave drugih jemljejo preveč osebno. FOTO: Fizkes/ Gettyimages

Kozorog

Znak, ki mu vlada Saturn, planet strukture in discipline, rojeni v njem so deloholiki, velikokrat pesimistični in v očeh drugih hladni ter brez čustev.

Vedno si želijo priti do cilja, a povsod vidijo nevarnosti in ovire. Čeprav v sebi vedo, da jih lahko premagajo, jih to ne navdaja ravno z optimizmom in veseljem.

Največji pesimist: škorpijon

Škorpijon je največji pesimist med astrološkimi znaki. Je, tako kot rak, zelo občutljivo vodno znamenje, kot kozorog čustva tišči v sebi, težko zaupa drugim, dvomi v vse in vsakogar, pričakuje umazano igro ter manipulacije, prepričan je, da se mu vedno godi krivica.

Škorpijoni povsod vidijo zarote in nevarnost. FOTO: Shutterstock

Škorpijoni so, lahko bi rekli, previdni, a bolj pošteno bi bilo priznati, da so črnogledi, ob tem pa še ljubosumni in posesivni, kar nekako izvira iz njihovega pesimističnega pogleda na svet, piše J Post.