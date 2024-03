Najboljše mame glede na astrološki znak

Vsako astrološko znamenje ima kot mama svoj stil vzgoje, rojene v nekaterih znakih pa se v tej vlogi znajdejo bolje od drugih. Takole Your Tango razkriva, kakšne mame so posamični znaki zodiaka.

Oven

V tem znaku rojene mame svojim otrokom omogočajo veliko dejavnosti, od glasbenih ur do športa, hobijev, družabnih aktivnosti in zanimivih počitnic.

Tudi same živijo aktivno življenje in otroke vzgajajo v ljubezni do avantur ter osvajanju novih izkušenj. Spodbujajo jih k soočanju z novimi izzivi ter k ukvarjanju s stvarmi, ki jih res zanimajo.

Včasih so zaradi vse energije, ki jo premorejo, malce naporne, a raje poslušajo svoj podmladek in ga upoštevajo, kot bi ga usmerjale k nečemu, kar naj bi bilo po njihovem primerno zanj.

Bik

Neverjetno potrpežljive mame. Vendar naj vas to ne zavede, so tudi zelo realne in prizemljene. Njihova trmoglavost sicer lahko pripelje do težav v odnosu z otroki, zlasti, ko ti pridejo v najstniška leta.

A ne glede na to, bikice so predane mame, ki otroke spodbujajo k ljubezni do vsega lepega, tudi narave, so pa nagnjene k materializmu in jih je treba včasih opomniti, da sreča velikokrat ne tiči v kopičenju, temveč užitkih, ki jih življenje ponuja.

Dvojček

Z mamami, rojenimi v znamenju dvojčic, lahko otroci govorijo o vsem in o vsakomur. Z njimi se je preprosto pogovarjati in pred otroki nimajo nobenih skrivnosti. Njihovi potomci zato razvijejo odlične komunikacijske veščine ter se dobro zavedajo vsega, kar se dogaja okoli njih.

Ena od stvari, zaradi katerih je mama dvojčica tako posebna, je njena spodobnost razumevanja otrok ne glede ena spol in starost, hkrati dvojčicam nikoli ne zmanjka idej za zabavo.

Rak

Mama rakica ščiti in neguje. Ona ve, kdaj otroci res potrebujejo pomoč. Vedno jih posluša in jim po svojih močeh pomaga. Želi si, da bi bil njen dom poln ljubezni in tolažbe in da bi njeni otroci z njo delili vse, kar jim leži na duši.

Če ne pomaga nič drugega, speče najboljše pecivo in je sijajna v tem, da vedno najde način, kako drugim zagotoviti boljše počutje in spodbujati otrokovo kreativnost.

FOTO: Jonathan Borba/Unsplash

Lev

Včasih se obnaša kot otrok. Uživa v igri s podmladkom in ga bogato obdaruje. S svojimi težavami se zlahka spopada, včasih pa jim namenja več pozornosti kot otrokom.

Ona je tista, ki na zabavi ostane tudi, če jo ti prosijo, da bi šli domov. Želi namreč navdušiti druge mame.

Globoko v sebi ima otroke rada, a je malce narcisoidna in jih dojema kot podaljšek sebe.

Devica

Karkoli se uniči in pokvari, mama devica bo dala vse od sebe, da bo to popravila. Naj bo to igračka ali zlomljeno srce. Za otroke ima visoka pričakovanja, vendar to ne pomeni, da jih ne ljubi neskončno, čeprav jo ti včasih razočarajo.

Je kraljica večopravilnosti, rada dela, se udeležuje prostovoljnih akcij, njen dom je vedno čist in urejen.

Otroke navaja na disciplino in ne odneha, če zadeve postanejo težke. Devica je po naravi perfekcionistka, kar otrokom lahko povzroča nemalo težav.

Tehtnica

Sijajne mame, ki znajo najti ravnotežje v odnosih, tudi v odnosih z mladežem. Spodbujajo harmonijo, na zadeve gledajo z različnih zornih kotov in pomagajo sorojencem, ki včasih zaidejo v spore.

So disciplinirane in so bolj prijateljice kot starši, najpomembnejše se jim zdi podmladek naučiti, kako deliti, kako biti prijazen do drugih in kako osnuti dobre prijateljske odnose.

Škorpijon

Nadvse intuitivne mame, ki pogosto začutijo, kaj se dogaja z njihovimi otroki. Mame škorpijonke so poosebljena predanost, iskrenost in zaščita, vse dokler njihovi otroci govorijo resnico ter začutijo, kadar je ne.

Tedaj sledi jasna lekcija, kajti če rojeni v znaku škorpijona česa ne marajo, so to laži.

So izjemno zaščitniške in družino branijo za vsako ceno. Včasih pri tem niso objektivne, a mame škorpijonke bi za svojo družino in otroke storile dobesedno vse.

Strelec

Mama strelka ima ogromno srce. Zgodaj začne potovati z otroki in jim približa ljubezen do spoznavanja različnih kotičkov sveta. Privzgoji jim željo po znanju, močan občutek neodvisnosti in tudi smisel za humor.

Strelke otroke učijo, naj v otroštvu, ki je tako kratko, uživajo vsak trenutek. Včasih rojene v tem znamenju ravnajo impulzivno in nimajo toliko pravil, kot jih imajo druge mame, saj želijo, da bi bili njihovi otroci na prvem mestu samosvoje osebe.

FOTO: Shutterstock

Kozorog

Kozoroginja, ko gre za otroke, ne pozna in ne priznava nobenih ovir. Ona je predana in starševstvo jemlje zelo resno. Za mladež želi le najboljše, hkrati ga spodbuja k dobri etiki in disciplini.

Navaja ga k samostojnosti in k temu, da sam poskrbi zase po svojim močeh. To so aktivne mame, ki jih je včasih treba spomniti, naj si vzamejo tudi nekaj časa zase in ne, da vsako minuto namenijo svoji družini.

Vodnar

Mame vodnarke imajo en cilj: ostati zveste same sebi. Otrokom privzgajajo pomen pomoči drugim in se trudijo, da bi tisto, kar jim je dano skozi vzgojo, ohranili tudi, ko zapustijo domače gnezdo.

Spodbujajo domišljijo, imajo pa le malo razumevanja za čustvene drame in stiske otrok. Včasih jih je zato treba spomniti, da njihovi ne morejo kar vedeti, koliko ji v resnici pomenijo.

Riba

Ribe otroke spodbujajo k umetnosti in kreativnosti. Mama riba je občutljiva, ima bujno domišljijo in svoj podmladek zasipa s pozornostjo in sočutjem. Otrokom zagotavlja veliko ljubezni in hkrati ustvarja pogoje za razvoj samostojnosti in neodvisnost.

Mama riba ve, kako otroke spodbujati k uresničitvi svojih sanj: tako, da jim zagotavlja veliko podpore in jim hkrati omogoča, da sami odkrijejo svoje sanje ter tem sledijo.