Meditacija ne bo ustavila nasilja, če ne živimo z odprtim srcem

Raziskave so pokazale, da določeno število ljudi z meditacijo in molitvijo sicer lahko pripelje mir v določeno skupnost, a ta le začasno zniža stopnjo nasilja in kriminala, nato se statistika spet obrne navzgor, ker se dolgoročno njihova vibracija ni spremenila.

»Tudi zdaj veliko ljudi moli, meditira za mir, kar lahko malce pomaga, a ključno je duhovno načelo, da moramo sami v vsakdanjem življenju postati, kar si želimo videti v svetu - torej mir in koherenca,« pravi Gregg Braden.

»Kvantna fizika dokazuje, da za spremembo ni tako pomembno število molivcev kot kakovost njihove koherence, ki hrani kvantno polje. Zato ne gre za to, kaj lahko storimo v nekem trenutku, ampak kdo smo, kakšen je naš način življenja, za to, kar se zgodi po meditaciji - kje je potem naše srce, kako prijazni smo do drugih in sebe.«

»Nerazrešena bolečina vodi v strah, ki sproži jezo, ta pa sovraštvo, ki vlada v svetu. Zato pojdimo globoko vase, v svoja čustva, misli, prepričanja, da ustvarimo v sebi doživetje, s katerim želimo hraniti kolektivno polje, ki ga delimo z drugimi. Meditacija sama torej ne bo ustavila nasilja, lahko pa spremeni naše razmišljanje, da vnašamo v polje koherenco in sočutje - tako da bo manj sovraštva in priložnosti za vojne.«