Mark Cuban o eni največjih napak kluba: »Nismo razumeli, da je Luka z Balkana«

Čeprav sta od selitve Luke Dončića iz Teksasa v Kalifornijo minila že dva meseca, beseda še vedno pogosto nanese na eno najbolj kontroverznih menjav v sodobni zgodovini lige NBA. Tako je zdaj denimo lastnik nekdanjega Dončićevega kluba Dallas Mavericks priznal, da so storili napako, ko se niso bolj potrudili, da bi spoznali Luko in njegov način razmišljanja, še posebej to velja za ljudi v menedžmentu košarkarske ekipe.

»Poglejte, saj so vsi vedeli, kako je videti. Bilo je očitno, da ni ves mišičast, a mislim, da je bila največja napaka to, da nihče ni poskušal razumeti njegovega etničnega porekla. Luka je z Balkana, je Slovenec. Poglejte Nikolo Jokića, ki je Srb. In poglejte srbske košarkarje na splošno. Oni čisto drugače razmišljajo, drugače gledajo na igro in na življenje,« je dejal Mark Cuban, ki se je s komentarjem dotaknil ugibanj, da so Dončića zamenjali zato, ker ni bil dovolj discipliniran in v formi, nekateri zlobni jeziki so celo namigovali, da je bil za Maverickse »predebel«.

Že takrat se je Luki v bran postavil še en legendarni košarkar Shaquille O’Neal, ki je dejal, da je »debeli Luka« še vedno boljši kot 99,9 odstotka organizatorjev igre, ki jih imamo v ligi NBA.

Zelo brani članki v zadnjih tednih: