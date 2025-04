Trump spet direkten, Američanom sporočil: »Ne bodite šibki! Ne bodite neumni!«

Predsednik ZDA Donald Trump je nekaj minut pred začetkom trgovanja na newyorški borzi Američane pozval, naj ne bodo šibki in neumni, temveč »močni, pogumni in potrpežljivi«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Indeksi na svetovnih delniških trgih so po predstavitvi ameriških carin in kitajskih protiukrepov danes nadaljevali z globokimi padci.

»Ne bodite šibki! Ne bodite neumni!... Bodite močni, pogumni ter potrpežljivi in rezultat bo veličasten,« je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.

»ZDA imajo priložnost, da naredijo nekaj, kar bi morale storiti že pred desetletji,« je zapisal glede carin na uvoz blaga v ZDA, ki jih je predstavil prejšnji teden in so zamajale svetovno gospodarstvo, je zapisal.

Trump je sredi preteklega tedna napovedal uvedbo novih carin, ki v višini 10 odstotkov od sobote veljajo za ves svet, medtem ko bodo od srede za 60 držav in EU v veljavi še višje carine. Na uvoz kitajskega blaga je uvedel dodatne 34-odstotne carine. Kitajska bo v odziv na Trumpovo potezo v četrtek uvedla dodatne 34-odstotne carine na ves uvoz ameriškega blaga.

Kritičen do Pekinga

Predsednik ZDA je bil danes kritičen do Pekinga, ker da ni upošteval njegovega opozorila, da naj »države, ki zlorabljajo carine, ne sprejemajo povračilnih ukrepov«. Pri tem je Kitajsko označil za državo, ki najbolj zlorablja carine, je poročala AFP.

Kitajsko zunanje ministrstvo je Washingtonu medtem danes očitalo enostranskost, protekcionizem in gospodarsko ustrahovanje. »ZDA si želijo nadvlade pod pretvezo vzajemnosti. V tej luči žrtvujejo legitimne interese vseh držav za svoje sebične interese in dajejo prednost ZDA pred mednarodnimi pravili,« je dejal tiskovni predstavnik ministrstva Lin Jian.

Zamajali svetovne delniške trge

Uvedba ameriških carin in napovedani kitajski protiukrepi so zamajali svetovne delniške trge. Slabo razpoloženje med vlagatelji pa je v nedeljo še dodatno okrepil Trump, ko je sporočil, da še naprej trdno stoji za svojimi carinami.

Indeksi na osrednjih azijskih in evropskih borzah so tako tudi danes zabeležili globoke padce. Ob odprtju so več kot triodstotne padce zabeležili tudi osrednji indeksi na Wall Streetu.