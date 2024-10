Lahka vaja: začutite svoj notranji ritem

Sedite s podprtim hrbtom, enakomerno dihajte, osrediščite se. Predstavljajte si, da je vsaka celica sproščena, njena ovojnica je mehka in postaja bolj porozna, da skoznjo zlahka prehaja energija. Nato si enako predstavljate na svoji koži - enako prepustne so vaše pore, da lahko vse zlahka prehaja skozi.

Potem si predstavljajte, da vse, kar zadržujete, zdaj prosto teče iz vas v polje, ki vas obdaja, in se razgradi. Občutite, kako ste prazni, in lahko zadihate.

Nato si zamislite, da vse, kar potrebujete, zlahka teče v vas iz vesolja. Občutite polnost in svetlobo. Ko izdihnete, recite in občutite misel: 'Jaz sem nič.' Ko vdihnete, pa: 'Jaz sem vse.' Občutite obe stanji in ponavljajte pet minut ali dlje, svetuje ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce.