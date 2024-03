Kitajski astrologi trdijo: tri znamenja bodo marca imela denarja kot pečka, sreča bo z njimi do konca leta

Pred nami je zelo zahteven mesec, ne bo lahko, a tri znamenja bodo finančno prosperirala. Ste med njimi? Preberite kitajski horoskop za marec in ugotovite, kaj vam namenjajo zvezde.

Podgana (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Pozorni morate biti na svoje zdravje, prehrano in dnevno rutino. Če imate kronično bolezen, obiščite zdravnika pravočasno. Pazite se gneče in prometnih nesreč. Na poslovnem področju se skrbno pogajajte o pogojih sodelovanja, da se izognete tveganju goljufije.

Vol (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Obeta se vam stabilen in miren mesec. Vaša kariera se bo razvijala in vam zagotavljala stabilen dohodek. To je dober mesec tudi za tiste, ki še niste spoznali svoje ljubezni. Da pa bi vaša romanca imela srečen konec, nikar ne obupajte, če izbranec ne odpre srca takoj.

Tiger (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tigri naj bodo previdni pri izbiri poslovnega partnerja. Najuspešnejše sodelovanje bo s tistimi, ki delijo vaša življenjska načela in vrednote. Poslovne naložbe se bodo obrestovale, vendar ne tako hitro, kot bi si želeli. Vaša osredotočenost na delo lahko oteži odnose s partnerjem.

Zajec (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Vaša pozornost bo usmerjena v projekte, ki zahtevajo hitro izvedbo. Zdaj ni čas za začetek nečesa novega. Poskusite ne zamuditi pomembnih družinskih dogodkov in se ne izogibajte komunikaciji z ljubljenimi, ne glede na to, kako zaposleni ste z delom.

Zmaj (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Začetek meseca ne bo idealen za vašo kariero. To lahko zmanjša vašo motivacijo, a če cenite svoje mesto, je pomembno, da ne izgubite optimizma in nadaljujete proti svojemu cilju z iskrenostjo in ljubeznijo. Če je možno, naredite kratek odmor. Na vseh drugih področjih življenja bo mesec precej uspešen.

Kača (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Na splošno bo marec dober mesec. Vaši karierni cilji bodo dosegljivi. Izboljšanje bo povzročilo povečanje dohodka. Bolje pa je, da se honorarnim zaslužkom začasno odrečete, saj vam bodo prinesli le težave. To bo obdobje, ko boste zelo privlačni, zato pogumno hodite na zmenke, vendar ne bodite preveč izbirčni.

Konj (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Vaš posel bo uspel s pomočjo vplivnih ljudi. Svoje talente boste lahko v celoti pokazali in pridobili javno priznanje. Vaša priljubljenost vam bo prinesla dober dohodek. Bodite pripravljeni na več majhnih, a prijetnih presenečenj.

Koza (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Ta mesec imate veliko dela. Prineslo bo dobre rezultate, vendar vas bo izčrpalo. Poskusite ohraniti ravnotežje med delom in prostim časom. To je pomembno ne le za ohranjanje zdravja, ampak tudi za to, da ne izgubite zanimanja za svoje delo. Ne pozabite nameniti pozornosti svoji ljubljeni osebi, sicer lahko misli, da ste jo nehali ljubiti.

Opica (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

V marcu se boste soočali s težavami, vendar bodo vaše izkušnje vplivale na izboljšanje finančnega položaja. Dajte prednost preprostemu življenju, brez nepotrebnih stroškov, sicer lahko zapadete v dolgove. Bo pa vaše zasebno življenje harmonično, ljubljena oseba vas bo podpirala.

Petelin (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Ta mesec bo dober za vas. Dobili boste več priložnosti za karierno napredovanje. Vaši nadrejeni bodo cenili vašo pobudo. To vam bo dalo priložnost, da verjamete vase in ustvarite dober dohodek. Romantični odnosi se bodo razvijali harmonično. Prihaja dober trenutek za nova poznanstva, tako osebna kot poslovna.

Pes (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Zunanje okoliščine lahko prekrižajo vaše poslovne načrte, kar lahko povzroči zmanjšanje dohodka. Zdravje bo načeloma dobro, nekatere zdravstvene težave, ki vas pestijo, pa karseda hitro rešite. Vaše zasebno življenje bo v ravnovesju.

Prašič (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Vaša kariera gre v pravo smer, zlahka opravljate naloge, hitro najdete skupni jezik tako s sodelavci kot z družino. Tudi vaše zdravje bo stabilno.