Razkrivamo, kakšno vreme ustreza rakom

Raki, ki jim vlada Luna, so kot iskriva megla. Vlažni kot njihove pogoste solze, a tudi polni idej in sanj in s svojo mehkobo vedno zmagujejo. So kot spremenljivo nebo, sestavljanka modrine in oblakov, ki jo spremlja stalnost, tako kot njihove občutke. Ob sončnih in jasnih dneh se ne znajdejo, bolj so podobni meglicam, ki gladijo obrise stvari.

Čutni so in občutljivi ter svojo ranljivost ščitijo z mlečno meglo, ki zamegli ideje. Njihove antene opazijo vse in njihovi čustveni preskoki spodbudijo večjo dovzetnost za okolje: zadostuje že trenutek, da se pomračijo, sprostijo in se ponovno pomračijo. Obožujejo sveže, z dežjem poškropljene dneve, saj iz njih vpijajo vlago kot žejna rastlina.

Na enak način jim vzbudijo pozornost meglice, prvi oblaki na deželi, ki jih požrešno vdihavajo. V sivem vremenu se počutijo na varnem, ščitijo svojo resnico. Vse, kar je nejasno, jih pomiri in spodbuja njihovo kreativnost, saj jih ne sili k tveganju in jim dovoljuje nadaljnje sanjarjenje.

Odločno zavračajo vse skrajnosti: sonce jih zaslepi, sneg omejuje in spravi v melanholijo, zaradi mraza otrpnejo.