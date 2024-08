Kako letni čas, v katerem ste rojeni, vpliva na vaš značaj

Poletni, jesenski, spomladanski in zimski otroci se med seboj razlikujejo, kajti letni čas, v katerem je nekdod rojen, vpliva na značaj posameznika.

Vsako obdobje leta prinaša pluse pa tudi minuse, prve in druge razkriva 24sata.hr.

Poletje

Neodvisni ste in z lahkoto rešujete težave. Vaša domišljija je bujna, znate se sprostiti in cenite lepe trenutke.

Ste vesele narave, drugi so radi v vaši družbi, saj obožujejo vaš smisel za humor, res pa je, da ste včasih malce preveč glasni, se vselej trudite zasenčiti ostale in da pričakujete, da bo vedno obveljala vaša beseda.

Radi imate resnico, težko vam je lagati, iznajdljivost je vaš najmočnejši adut.

FOTO: Gettyimages

Jesen

Ničesar ne prepuščate naključju, vse vaše odločitve so dobro pretehtane in koraki skrbno načrtovani.

V odnosu do drugih ste zelo previdni, zlahka preberete druge, radi imate poglobljene debate, ste brez dlake na jeziku, vendar pa velikokrat ne-taktični in lahko nekoga hitro užalite.

Delite dobre nasvete, ste odprti, vaš največji adut je oster um.

FOTO: Gettyimages

Zima

Le redko bi nekomu odrekli pomoč. Izjemno cenite odnose in vanje ste, naj bodo družinski, intimni ali prijateljski, pripravljeni veliko vlagati.

Ste dober prijatelj in drugi cenijo vaš značaj, je pa res, da za to, da se v družbi novih ljudi povsem odprete in sprostite, potrebujete veliko časa, zato na prvi pogled delujete hladni in zadržani.

Ste dober gostitelj, radi imate goste, ki se pri vas počutijo kot doma.

Vaš največji adut je darežljivost.

FOTO: Anneleven/Gettyimages

Pomlad

Zlahka snujete prijateljstva, radi pomagate drugim, ste pozoren poslušalec in znate vsakomur pomagati iz težav.

Čeprav je vaš jezik včasih malo prenagel in delujete vihravo, zlahka nasmejete vse v vaši družbi, vaš največji adut je široko srce.