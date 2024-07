Takšni so ljudje, ki so v znamenju dvojčkov

V dvojčkih ima Merkur dnevni dom, torej vlada hišam, ki se začno v znamenju dvojčkov. Merkur je planet intelekta, prenosa informacij, dvojnosti, prebrisanosti, predstavlja našo okretnost, sposobnost prilagajanja, razumevanja in izražanja. Zračni element, v katerega spadajo, prinaša odprtost, družabnost, objektivnost, lahkotnost, lahko pa tudi neresnost, sangvinični značaj.

Gibljiv modus dvojčkom prinaša veliko sposobnost prilagajanja, prijaznost, a negotovo samozavest, povečane so mentalne sposobnosti, nestanovitnost, hkrati je nanje lahko vplivati.

V dvojčkih nima noben planet višine, prav tako ne dna, Jupiter pa je v njih v izgonu. To pomeni, da dvojčkom manjka širok pogled iz ptičje perspektive, vizija, prevelika je osredotočenost na tu in zdaj, na malenkosti, premalo razumevanja, kaj so ti koščki v širši sliki.

Dvojčki so bistro in prilagodljivo znamenje. Znajdejo se v vsaki situaciji, so kot mački z devetimi življenji. Zelo so igrivi, lahkotni, a premalo samozavestni, temeljno negotovi. Njihove pozitivne lastnosti so iznajdljivost, igrivost, ustvarjalnost, bistrost, komunikativnost, odprtost, lahkotnost in prilagodljivost, ki vpliva na ljudi in življenje, večna mladostnost, večni humor, igra in dobra volja. Negativne pa neresnost, pomanjkanje samozavesti, preveliko misli, premalo razumevanja, lahko tudi lažnivost, neresnost, nestalnost.