Kako do uresničitve želja

Z naslednjo vajo si lahko pomagate manifestirati svojo željo v resničnost. Sedite na mirnem kraju, sproščeno dihajte, da se pomirite. Predstavljajte si, da v eni dlani držite Sonce in v drugi Luno.

Čutite njuno težo in svetlobo, ki se razlikujeta med sabo. Osredotočite se najprej na Luno, njeno obliko, težo, občutek, vonj in barvo, nato še na Sonce. Občutite, kako se njuna energija pomika po roki navzgor in se poveže z vašo srčno čakro. Nato si predstavljajte izpolnjeno željo, stanje, ki si ga želite doseči.

Prosite oba, naj vam jo s svojo lučjo in svetlobo pomagata uresničiti. Sklenite roke skupaj, simbolično združite svetili, da bosta delovali s skupnimi močmi. Poskrbeli bosta za vašo željo. Naj se razgradita v svetleči se prah, ki se z vaših dlani usipa na želeno. Nato počasi odprite oči.