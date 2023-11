Jupiter nad horizontom: Je planet širitve, obilja, priložnosti

Če imamo v rojstni karti Jupiter v sedmi hiši, to nakazuje veliko verjetnost boljšega življenja po poroki. Partner osebe s tem položajem je zrelejša oseba, bolj izobražen ali samo nekdo, ki mu je uspelo.

Včasih ga oseba sreča v tujini ali ima tuje korenine. Po navadi oseba s to povezavo hitro stopi v zakon, saj je izjemno optimistična in zaupa, da bo vse dobro. In po navadi tudi je. Ob Jupitrovih obremenitvah je lahko zakonov več in je partner nagnjen k varanju. Tudi v javnosti je oseba s to povezavo pogosto dobro sprejeta in ji drugi prinašajo veliko dobrega.

Če je Jupiter v osmi hiši, to pogosto prinese možnosti za dobre finančne razmere. Če oseba s to pozicijo denar vlaga, ima od tega velik dobiček in se denar množi. Obstaja večja verjetnost obilne dediščine ali možnost povečati denar z zavarovanjem ali bančnim vlaganjem. Pri tem položaju je tudi partner sposoben zaslužiti, ima srečo na materialnem področju. Seveda v primeru večjih obremenitev obstaja možnost razočaranja, saj so pričakovanja večja od realiziranega.

Je planet širitve, obilja, priložnosti. FOTO: Naeblys, Getty Images

Etična avtoriteta

Jupiter v deveti hiši naznanja uspehe v tujini, na akademskem področju ali v založništvu. Najpogosteje prinaša študijske uspehe, včasih študij turizma, lahko je povezan s študijem medicine, saj gre za prestižen študij. Če je Jupiter oseben (vladar prve hiše ali dispozitor Sonca in Lune), so daljša potovanja za osebo prej potreba kot zabava.

Mati osebe z Jupitrom v deseti hiši je videna ali doživeta kot velika mati, izobražena in na neki način pomembna. Včasih gre samo za to, da je etična avtoriteta, ki spodbuja osebo, da naredi iz sebe največ, predvsem na področju izobraževanja. Temeljno je ta položaj znak možnosti poslovnega uspeha, sreče in poslovnih priložnosti, ki kar pridejo do človeka. V širši skupnosti je oseba spoštovana, včasih, da bi ohranila lik te velike osebe, tudi igra, pretirava, se nosi.

Z Jupitrom v enajsti hiši prihajajo sreča, priložnosti in zaščita skozi druge ljudi, prijatelje, znance in podobno misleče. Vedno se najde pomembna oseba, ki da svoj glas za nas in nam s tem pomaga na najrazličnejših področjih življenja. Človeku so uresničene želje in hrepenenja. Ima srečo z učitelji, ti ga lahko vodijo do osvoboditve, do bistvenih sprememb, ki omogočajo, da se življenje vrti pozitivneje.

Jupiter v dvanajsti hiši nakazuje, da ima oseba skrito zaščito, angela varuha, torej nekoga, ki ji pomaga in stoji ob strani tako, da se še sama ne zaveda te pomoči. Včasih lahko rečemo, da v tej osebi živi nekaj velikega in svetlega, a se tega sama niti ne zaveda. Možna so pogosta čezoceanska potovanja. Hkrati je veliko možnosti za to, da človek dobi duhovnega učitelja, ki mu omogoča hiter duhovni razvoj. Ta pozicija Jupitra je tudi znak uspeha na področju kemije, umetnosti in duhovnosti.