Jasnovidka, ki je videla konec in začetek: »V letu 2025 bo nova pandemija ohromila svet«

Tik pred prihodom novega leta v javnosti vzcvetijo različne napovedi ljudi, ki trdijo, da lahko vidijo v prihodnost. Kot je že dolgo znano, je bil eden bolj znanih vidcev prihodnosti Nostradamus, a v zadnjih desetletjih ljudje vedno bolj zaupajo tudi prerokbam na območju današnje Severne Makedonije rojeni bolgarski jasnovidki Vangeliji Pandev Dimitrov Gušterovi, ki jo tako rekoč ves svet pozna pod imenom Baba Vanga.

Kdo je bila ženska, ki se je rodila leta 1911 v Strumici v revni družini? Po mamini smrti je zanjo skrbel oče. Ko je bila stara 13 let, se je hudo poškodovala v neurju in našli so jo šele po nekaj dneh, zakopano v pesku. Pesek naj bi bil krivec, da je do svojega 16. leta povsem oslepela. Slepota pa ji je prinesla zmožnost drugačnega videnja – prav to hibo povezujejo z razovjem njenih prerokovalskih sposobnosti.

Mračne napovedi Baba Vanga za leto 2025 ni napovedala nič kaj spodbudnega: vojno na vzhodu, ki bo imela zastrašujoče posledice tudi na zahodu. Po njenem videnju se lahko zgodi, da nas bodo končno obiskala bitja iz vesolja. Ledeniki so bodo še naprej topili in morska gladina naraščala, tudi ona pa je, kot Nostradamus, v letu 2025 videla hudo pandemijo, ki bo ohromila svet.

Do polnoletnosti je živela v sanatoriju blizu Beograda, kjer je obiskovala šolo za slepe, nato se je vrnila domov in po očetovi smrti skrbela za mlajše brate in sestre. V javnosti je prvič nastopila v začetku leta 1941, ko je povedala, da jo je »obiskal osvetljen jezdec« in ji razkril, da se »bodo kmalu zgodile strašne stvari« – 6. aprila tistega leta je Nemčija napadla kraljevino Jugoslavijo.

Temperatura gejzirčkov na območju spominskega parka se dvigne nad 70 stopinj Celzija.

Zgodbe o njenih videnjih so se kot blisk razširile najprej po Bolgariji, vedno več ljudi je trkalo na njena vrata, med njimi tudi bodoči mož Dimiter Gušterov. Leta 1942 sta se preselila v mestece Petrič, kjer se je je sprva prijel vzdevek petriška gledarica. Obiskal jo je celo bolgarski kralj Boris lll., čigar smrt je napovedala. V tisti vasi je živela skoraj do smrti, v hiši pa je od leta 2008 urejen muzej.

Cerkev svete Petke je jasnovidka zgradila s pomočjo donatorjev.

Na inštitutu za sugestologijo

Komunistični režim ji ni bil naklonjen, znašla se je pod nadzorom policije, oblast pa se je trudila, da bi izničila pomen njenih napovedi.

Atentat na Trumpa in Putina Baba Vanga je napovedala cunami leta 2004 in vzpon islamske države, tudi poskus atentata na Donalda Trumpa, kar se je zgodilo letos, medtem ko naj bi bil v primeru Vladimirja Putina, ki naj bi ga poskušal ubiti nekdo iz njegove varnostne službe, atentat uspešen.

To ji je uspelo, saj je zapadla v krizo in je svoja videnja začela nenadzorovano razglašati na javnih krajih. Politični pritisk je popustil šele po smrti njenega moža leta 1962, ko so se za njena videnja začeli zanimati intelektualci, dobila je službo na inštitutu za sugestologijo na bolgarski akademiji znanosti. Imela je posebno pisarno, v kateri je sprejemala stranke, njena videnja so vestno zapisovali znanstveniki. Zapisi kažejo, da se je 80 odstotkov njenih napovedi uresničilo.

Cerkev svete Petke je jasnovidka zgradila s pomočjo donatorjev.

V tej postelji je spala zadnji dve leti svojega življenja.

Baba Vanga je vse življenje prerokovala in zdravila brezplačno. Preden je umrla, je dala v kraju Rupite, kjer je živela zadnji dve leti, zgraditi cerkev svete Petke, tam je tudi pokopana. Iz termalnih vrelcev v spominskem parku naj bi energijo črpala tudi sama. Sedanja cerkev je delo Vanginega prijatelja, pročelje krasi čudovit mozaik, zgrajena pa je bila z lastnimi sredstvi in sredstvi pokroviteljev. Zanimivo je, da je uradna bolgarska cerkev nikoli ni posvetila, čeprav se je Baba Vanga razglašala za gorečo vernico. A nekateri pravijo, da so se je duhovniki bali. Predvidela je tudi dan svoje smrti, 11. avgust 1996.

80 ODSTOTKOV njenih napovedi se je uresničilo.

Hiša, v kateri je živela pred smrtjo, je odprta za obiskovalce.