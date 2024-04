Feng Šuj: Rdeči predmeti, ki v življenje prikličejo bogastvo

Feng šuj nas uči tudi, kakšen vpliv imajo na nas barve. Med njimi je, jasno, rdeča, ki od nekdaj simbolizira moč, srečo in bogastvo.

Kateri predmeti v tej barvi so pri privabljanju blagostanja posebej učinkoviti in kako jih uporabiti, razkriva portal Open spaces feng shui.

Rdeča v bivalnih prostorih

Vhodna vrata

Rdeča na vhodnih vratih ustvarja močan in pozitiven prvi vtis ter privablja srečo in bogastvo v zasebno ali poslovno življenje.

Vhod v dom je močan energijski prostor in predstavlja stičišče med zavetjem doma ter zunanjim svetom, zato je njegov vpliv tako velik.

Ni treba, da so za pozitiven učinek cela vrata rdeča, dovolj je že kakšen detajl na njih v tej barvi.

V dnevni sobi naj bo vsaj kakšen rdeč detajl. FOTO: Numismarty/Gettyimages

Dnevna soba ali jedilnica

To sta prostora, kjer se pogosto zberejo prijatelji in družina, rdeča ima zato tu zelo močan vpliv.

Z detajli v tej barvi v obliki blazin, dekorativnih predmetov ali umetniških del se v prostoru ustvarja toplo vzdušje in energija, ki omogoča blagostanje tako z vidika odnosov kot s stališča premoženja.

Poslovni prostori

Če imate svojo pisarno ali če delate od doma, z rdečo povečajte kreativnost in s tem možnosti za poslovni uspeh ter posledično za boljši zaslužek.

Uporabite rdeče detajle na pisalni mizi, policah, stenah ali rastline, ki cvetijo v tej barvi.

Rdeči predmeti

Rdeča denarnica

Denarnica je simbol finančnega statusa, takšna v rdeči barvi poveča možnosti za večji zaslužek.

Po feng šuju je rdeča barva barva ognja, ki simbolizira vitalnost, energijo in bogastvo. Z rdečo denarnico se ustvarjajo močne energijske povezave, ki pritegnejo denar.

Rdeča denarnica privlači denar. FOTO: Gettyimages

Rdeč kos oblačila

Ta zagotavlja samozavest in oddaja pozitivno energijo, s tem pozitivno vpliva na finančno stabilnost.

Zato vedno nosite nekaj rdečega, lahko bluzo, krilo, kravato, kos nakita, šal ...

Rdeče rastline in okraski

Rastline so po feng šuju pomemben element, saj čistijo energije in s pozitivnimi vibracijami prinašajo harmonijo ter, kadar so prave barve, možnosti za večje prilive.

Najbolj to velja za te rastline z rdečimi cvetovi:

Flamingovec

Njegov čudovito rdeč cvet ni le lep na pogled, rastlina se namreč ponaša z izjemno čistilno močjo zraka in v prostor, ki ga krasi, prikliče pozitivno energijo ter srečo.

Orhideja

Rdeča orhideja simbolizira ljubezen, srečo in bogastvo. Po feng šuju je zelo priljubljena, saj slovi po lepoti in pozitivni energiji.

Begonija

Rdeča begonija prikliče finančno srečo ter blagostanje, prav tako v prostoru, kjer je ta lončnica, zagotavlja pravo harmonijo energij.

Kalanhoja

Lepa in nezahtevna lončnica, ki ustvarja pozitivno energijo in obljublja napredek ter uspeh.

Flamingovec, cvet, ki obljublja bogastvo. FOTO: Jph9362 Gettyimages

Še za konec

Rdeča je močna barva, a ne samo, da izberete dekorativne predmete v teh odtenkih, pomembno je tudi, da ti niso dotrajani ali poškodovani. Izogibajte se torej strganim denarnicam, polomljenim okraskom in uvelim ali bolnim rastlinam.

Ti, čeprav so rdeči, ovirajo pozitivne vibracije in negativno vplivajo na srečo, zadovoljstvo ter tok denarja.

Hkrati je pomembno, da z rdečo barvo ne pretiravate. Kadar je te preveč, namreč deluje pretirano stimulativno in s tem ne vpliva pozitivno na življenje.

Z rdečo torej previdno in premišljeno in jo v prostore vključite tako, da ne bo dominirala, temveč bo skupaj z drugimi toni ustvarila harmonijo.