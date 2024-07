Feng šuj in sodni spori

Strokovnjaki za feng šuj svetujejo, kako si lahko pomagamo s to starodavno vedo v različnih življenjskih situacijah. Tudi če smo vpleteni v sodni proces kot tožena ali tožeča stranka.

Če ste prepričani, da je pravica na vaši strani in vam veliko pomeni ugodna sodna razrešitev primera, svetujejo, da kopijo tožbe ali pritožbe na sodno odločitev zvijete in povežete z rdečo vrvico in z rdečim svinčnikom na zunanjo stran napišete: »Pravda je dobljena!« Nato zavitek položite v levi zgornji kot dnevne sobe ali levi zgornji kot celotnega stanovanja, gledano z vhodnih vrat.

Pri tem vizualizirajte hiter zaključek sojenja, a brez privoščljivosti, sovraštva, maščevalnosti ali omalovaževanja. Predstavljajte si, da sodba zadovolji obe strani, ne glede na to, kako sami čutite do nje. Nato spustite vse skupaj in ne mislite več na to oz. se ne obremenjujte.