Energijsko čiščenje: premog vsrka negativnost in je odličen, če imate nočne more

Morska sol je naravni čistilec, saj vsrka negativno energijo s kože in okolja. Natrite se s soljo ali jo stresite v kopel. Položite skodelice z vodo in soljo (menjajte vodo, sol naj ostane) v kote doma, pod posteljo in v pisarno. Lahko nasujete tudi samo sol.

Prav tako lahko v solno kopel za nekaj minut potopite roke. Premog enako vsrka negativnost in je odličen, če imate nočne more. Najbolje je, če vzamete košček z obrednega ognja, ga ovijte v tkanino in položite pod blazino. Varoval vas bo pred energijskimi napadi.

Solna kopel v 20 minutah odstrani negativnost. Lahko dodate tudi sodo bikarbono. Pomagate si lahko s peresom, s katerim spihate avro. Začnite premikati energijo na vrhu glave, nato nadaljujte do stopal skozi energijske blokade. Prepustite se, naj vas vodi duh.