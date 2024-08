Dobri odnosi v službi

Ohranjanje hladne krvi v službi ni vedno lahko, pravi ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger. Čustveno-možganski trening pripomore k večjemu miru, ker se učimo pomena stanovitnosti. Pomembno je, da ostanemo zvesti sebi in nikomur ne dovolimo, da bi ogrozil naše samospoštovanje, odnose in učinkovitost. S pozitivnostjo na delovnem mestu se izognemo temu, da bi nas posrkalo v težave drugih, in ohranimo notranji mir.

Svojo službo dojemamo kot živ organizem, ki ga sestavlja naključna zbirka osebnosti. Vedno se bo našel kdo, ki bo kuhal kakšno zamero, te pa se lahko razpasejo kot virus. Obljubimo si, da se bomo zavarovali pred negativnostjo in da bomo v težavah poskušali prepoznati priložnosti. V komunikaciji s kolegi ostajamo pri dejstvih, ne vpletamo čustev in smo pozorni, kako posredujemo sporočilo. Če se zalotimo, da dvigujemo glas, se ustavimo, vdihnemo in izdihnemo. Potrudimo se pričarati nasmeh na ustnice. Smehljanje sprosti obraz in v možganih sproža izločanje pozitivnih hormonov. Z nasmehom dobro vplivamo tudi na ljudi okoli sebe in njihove odzive. Podpiramo svoje kolege. Negativnost se vrne kot bumerang.