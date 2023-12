Če boste za novo leto naredili teh devet stvari, vas po feng šuju čakata denar in ljubezen

Eden najpomembnejših vidikov za privabljanje sreče in bogastva po feng šuju je red v prostoru. Vsekakor pred praznovanjem dobro očistite prostore, posebno pozornost namenite kuhinji in jedilnici. S tem poskrbite, da bo vaš prostor očiščen negativne energije, ki se je nabrala v zadnjem letu. Tudi novoletna jedilna miza naj bo v popolnem redu: vnaprej razmislite o postavitvi mize, izberite posodo, prte in jedilni pribor.

Ne pozabite na čarovnijo števil

Strokovnjaki za feng šuj menijo, da je tri čarobno število, saj predstavlja rast in ustvarjalnost. Še ugodnejše naj bi bilo njeno množenje. Če torej želite preživeti pravljično in uspešno novo leto, na jedilno mizo postavite 27 kosov. To so lahko predmeti različnih velikosti in vrst. Glavna stvar je, da je na mizi točno 27 različnih stvari.

Pripravite denarnico

Želite več denarja v novem letu? Poiščite 27 popolnoma novih bankovcev in jih pospravite v denarnico. V denarnico dodajte tudi ingver. Ta spodbuja energijo denarja, piše lepotaizdravlje.rs.

Napolnite posodo za sladkor

Na novega leta dan sladkornico do vrha napolnimo s poljubnim sladilom ali navadnim sladkorjem. To nam bo omogočilo, da uživamo v vseh ugodnostih, ki nas čakajo v naslednjih mesecih.

Izgovorite »čarobne« besede

Prve besede, ki jih izgovorite v novem letu, bodo dale ton naslednjim dvanajstim mesecem. Zato pripravite kratek govor, ki ga imejte ob polnoči. »Zdravje, bogastvo in srečo vsem« ali pa na primer »Hvala za blaginjo, ki prihaja.«

Priredite bučno pojedino

Verjame se, da glasni zvoki odganjajo škodljivo energijo, zato med prazniki poskrbite za nekaj hrupa. Prižgite glasbo, potrkajte na nekaj loncev ali zatrobite. Vaši sosedje na silvestrovo tega gotovo ne bodo zamerili.

Okrasite mizo s pomarančami

Pomaranče zaradi svoje podobnosti s Soncem simbolizirajo blaginjo. 1. januarja na svoj kuhinjski pult postavite skledo z 9 pomarančami, da zajamete vso pozitivno energijo, ki daje življenje.

Uporabite rdečo barvo

Novo leto lahko praznujete in pozdravite v rdečem. Če se vam zdijo rdeča oblačila nenavadna, uporabite rdeče dodatke ali pa v rdeči okrasite mizo. Rdeča je barva sreče in lahko vsakomur, ki jo uporablja, prinese zavidanja vredno prihodnost.

Kako uporabljati rdečo?

Rdeča barva je simbol živahnosti, moči, energije, prepoznavnosti in strasti. Zaradi njene simbolike jo pogosto uporabljamo za praznovanje novega leta. Je barva elementa ognja, ki vas lahko napolni z energijo in pritegne veselje, srečo in dobro prihodnost.

Kako jo lahko uporabite:

izberite rdeč prt za novoletno mizo

okrasite mizo z rdečimi svečami;

zavežite rdeče pentlje na stole;

uporabite rdečo posodo.

Okrasite mizo s simboli feng šuja

Pujsek: simbol sreče, lahko ga postavimo na mizo kot talisman. Simbolizira rast in plodnost.

Štiriperesna deteljica: obesek za srečo, ki odganja slabe dogodke in negativno energijo. Ščiti pred nesrečo.

Smejoči se Buda: talisman za srečo, ki ga lahko uporabimo za silvestrovo za privabljanje sreče. Treba ga je postaviti na mizo, da bi pritegnili bogastvo in blaginjo. To se imenuje Buda bogastva.

Postavite sadje na mizo

Po feng šuju je sadje živilo, ki vam bo v prihajajočem letu prineslo srečo.

Na mizo postavite: