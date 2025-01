Astrologinja pojasnjuje! To se dogaja pri mističnih izkušnjah

Pri globoki meditaciji nastajajo vzorci možganskih valov, ki so počasnejši in bolj organizirani kot pri normalni zavesti. Nekateri ljudje nato še dopolnjujejo tehnike pozornosti, npr. s ponavljanjem obrednih glasov. Besede iz starodavnih jezikov z domnevno edinstvenimi duhovnimi lastnostmi lahko sprožijo globoke psihične učinke.

Tudi vizualizacija, pri kateri gradimo kompleksne podobe, lahko vodi v vzvišena stanja uma. Meditativne tehnike s pomočjo zvoka, vida ali uma ustvarijo posebne vzorce valov, katerih polja ustvarijo resonanco v možganih. Češerika zaniha s frekvenco in nastajajo subjektivna stanja mistične zavesti, pravi dr. Rick Strassman, ki je raziskoval, kaj se dogaja v nas v obsmrtnih in mističnih izkušnjah.

Življenjska sila se poskuša ohraniti

Rojstvo, umiranje in bližnje srečanje s smrtjo so za nas izredno stresni. »Življenjska sila se na vso moč napreza, da bi se ohranila. Preplavijo nas stresni hormoni, tudi adrenalin in noradrenalin, ki spodbujata češeriko. Porod je za mater, ki ne dobi anestezije, zelo psihedeličen, za otroka še bolj,« poudarja in doda, da tudi Tibetanska knjiga mrtvih uči, da se duša nedavno umrlega reinkarnira po 49 dneh, ki pretečejo od trenutka smrti do ponovnega rojstva v naslednjem telesu.

Ko naši možgani umirajo, se razgrnejo tančice, ki skrivajo, čemur tibetanski menihi pravijo bardo – vmesna stanja med tem in naslednjim življenjem. Pojavijo se različne podobe, misli, zvoki in občutki. Ko telo popolnoma odmre, zavest v celoti zapusti telo in nato obstaja v polju mnogih polj.

V naslednjih 49 dneh uporabljamo voljo oz. namero, da predelamo svoj edinstveni življenjski odtis, nabrane izkušnje, spomine, navade, občutke o končanem življenju. Nato se naše polje združi z drugimi. Kar ostane, se naseli v naslednjo telesno obliko, ki se zdi najprimernejša za nadaljnjo predelavo nerešenih vprašanj.