Astrologinja Lenka: Že v ponedeljek bo popolnoma drugačna enrgija

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje dvojčkov in še vedno vlada prijetno in lahkotno vzdušje. Resda včasih pretirano govorijo, a takšni so. Pri tem pa ne uporabljajo zlobnih besed. Okoli poldneva bo Luna tvorila trigon z Merkurjem iz znamenja Vodnarja, ki je imel včeraj zelo buren in napet dan z Uranom. Če vam je uspelo ohraniti mir, če ste več poslušali kot govorili, je danes le dober dan za številne dogovore in še boljše razumevanje.

Merkur se z veliko hitrostjo želi preleteti znamenje vodnarja, menda v strahu, da nam ne bi uspelo njim slediti vsem informacijam.

Danes je torej na višini stopinje Neptuna, kar je zelo pomembna točka, ki daje velike uvide, intuicijo, sprejemanje velikih odločitev pred časom. Obstaja pa tudi tisti notranji instinkt, ki je sposoben razkriti velike skrivnosti.

Danes je nedelja, dan Sonca in je zadnji dan v znamenju vodnarja, na 29. stopinji. Že jutri bodo popolnoma druge energije, vzdušje in potrebe.

Jutri je Sonce že v znamenju rib, njegova gostitelja pa sta Jupiter in Neptun. In zdaj, na tej stopnji, se konča vse, kar je zadnji mesec prinašalo nove vizije in osvetljevalo nove potrebe vsakega posameznika.

Pri Vodnarju je vse osredotočeno na druge osebe, skupnosti in družbene probleme. Tukaj ni le zaradi sebe samega, temveč tudi za druge, da se počutijo bolje.

V tem znamenju so še štirje drugi planeti, vsi pa so se morali najprej srečati s Plutonom ob vstopu v to znamenje. In on je edini, ki ne pusti, da se prenašajo stare stvari, stare ideje ... Zahteva, da se prebudimo in da kot kača odvržemo kožo, da bi dobili novo. To nam govori Pluton, ki zahteva prečiščevanje.