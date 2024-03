Astrologinja Lenka: Zdaj ni čas za težke misli

Luna je v škorpijonu in gre v trigon z Venero, zato je dobro slišati kakšen dober nasvet, kako živeti lepše in kvalitetneje. Ne bodite suženj svojih težkih čustev, ki vas zastrupljajo in blokirajo na vsakem koraku. Znebite se jih, pomislite, da le ni vse tako grdo in težko in da bo tudi to obdobje minilo.

Težkih misli se poskušajte čim prej znebiti, pustiti jih le toliko, da iz njih počrpate neko večjo moč za naprej, kajti življenje ni pravo, če se nenehno vrtimo v istem krogu in se vračamo v preteklost in se sprašujemo, zakaj je tako, zakaj ravno jaz ...

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

To vam ne bo prineslo ničesar, lahko vam le vzame še več energije in vas pripelje do tega, da se osamite in zapadete v še težje misli, da ste edina žrtev na tem svetu. In to je najšibkejša in njaslabša stvar, ki jo lahko naredite danes.

Nato gre Luna naprej v trigonu z Neptunom in le on bo ponudil še boljše rešitve. Izkoristite to svojo šibkost in jo spremenite v moč, v silo, spremenite jo v neko kreativno stvar, ki vas bo čim prej potegnila iz tega zataknjenega obdobja. Pa tudi tisto, kar vas muči, ne potlačite, soočite se z vsem, naj boli do srca in potem samo spustite. Vedite, tako boste dobili večjo moč. Prisluhnite si v tistih trenutkih in razmislite, kje vas boli, kje je problem.

Okoli 21. ure, ko Luna preide v znamenje Strelca, ji je za ta čustva vseeno, ostala bodo nekje zakopana do naslednje poškodbe in to ni rešitev. In Strelec je tisti, ki pravi, da je vse super, gremo naprej, jutri je lep dan, pojutrišnjem je še lepši, včeraj pa zanj ne obstaja.

Danes je petek, Venerin dan, Luna, ki se je znebila Saturna, nato Urana gre proti svojemu idealu, Neptunu. Kakorkoli že, vsa je v svojem božanskem stanju, vsa ekstatična, srečna, blažena in želi tako tudi ostati. Na vas je, ali jo razumete ali pa si pokvarite življenje s slabimi mislimi, brez časa za nežnosti in lepe trenutke.