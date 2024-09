Astrologinja Lenka: Zdaj je pravi trenutek, da začnemo nekaj drznejšega

Luna je trenutno v znamenju leva, vendar počasi prehaja v balzamično fazo pred mlajem. Danes ustvarja lep aspekt z Jupitrom, ki je v znamenju dvojčkov. Ta povezava prinaša notranjo srečo, zadovoljstvo in vero vase, kar omogoča, da se lažje odločimo za drzne ideje. Zdaj je pravi trenutek, da začnemo nekaj drznejšega, kar bi si morda prej ne bi upali, saj čutimo, da nas nekdo podpira, četudi je to zgolj naše prepričanje. Luna v znamenju leva stremi k večjim projektom in velikim idejam.

Luna nato počasi vstopa v konjunkcijo z Merkurjem, ki je še vedno v svoji senci, kar pomeni, da se osredotoča na odpravljanje nedokončanih zadev. Na podlagi iskrenosti in poštenosti se lahko sklenejo dobri posli, ki prinašajo uspeh. Lev kot znamenje nas podpira pri tem, da vemo, kaj želimo, in kako to najbolje doseči.

Uran, planet nepričakovanega, nenadnega in revolucionarnega, danes začenja svojo retrogradno pot v znamenju bika. Ta tranzit bo prinesel številne spremembe, ki se bodo dogajale pod površjem, kot so dogajanja pod vodo in pod morjem.

Danes je nedelja, dan sonca, ki je v znamenju device. Devica je znamenje, ki se osredotoča na pomoč in služenje drugim. Skrbi za zdravje, zdravo prehrano in vsakdanje življenje. Njena največja lastnost, ki je lahko tako prednost kot izziv, je natančnost in pozornost do najmanjših podrobnosti. To lastnost potrebujemo, saj so najboljši mojstri in tisti, ki se ukvarjajo z natančnim ročnim delom, prav Device.