Astrologinja Lenka: Zdaj je odlična priložnost za nove začetke

Luna je v znamenju Ovna in ob zori je bila v konjunkciji s severnim vozliščem. To je že kazalnik, da človek odpira nove priložnosti za uspeh in za rast. Tu gre vse na hitro in uspeh je dosežen v kratkem času. Tudi odločitve se sprejemajo zdaj in te se bodo pokazale za zelo uspešne.

V bližini je tudi Mars, ki je vladar znaka Ovna, tako da to še dodatno pospešuje energijo in željo. Tukaj je dobra priložnost za vse začetke.

Še bolje bi bilo, če bi bila prisotna večja tišina, saj je Merkur iz znaka bika v sekstilu z Neptunom iz znaka rib.

Tukaj je tudi planet sreče in vizije Jupiter, ki je z radovednima dvojčkoma v trigonu z retrogradnim Plutonom iz znaka Vodnarja. Tukaj se bomo počutili močni in z občutkom, da je vse mogoče. To je vidik, ki nam omogoča večji zaslužek in uspešno opravljene naloge.

Danes je nedelja, sončni dan, ki je v družbi zvezd Venere in Jupitra. Tukaj človek verjame vase in v vse, kar ustvarja. Pri tem ne išče pomanjkljivosti. In ko se človek počuti izpopolnjenega, je to najlepše darilo samemu sebi. Tukaj mu sonce tudi pošilja sijaj, toplino, vitalnost, življenje ... In to vsem ljudem, saj ne dela razlik med njimi.