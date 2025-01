Astrologinja Lenka: Zaupajmo vase in ostanimo pošteni do sebe

Luna počasi vstopa v svojo rastočo fazo. Karkoli je bilo posejano in kakršnikoli načrti so bili narejeni, zdaj je čas, da malo počakamo in opazujemo prve rezultate.

Že od jutra je Luna v sekstilu s Kironom, ki se nahaja na elevacijski ravni sonca. To je ugoden čas, da prisluhnemo zrelejši osebi – nekomu, ki je že šel skozi življenjske preizkušnje in lahko s svojo modrostjo ter izkušnjami pomaga tudi drugim. Naj gre za dajanje ali prejemanje nasvetov – ne glede na to, kako težko je prositi zanje –, vsaka situacija lahko prinese dragoceno izkušnjo.

Uran, ki je dispozitor oziroma gostitelj Lune, pa je trenutno nekoliko nemiren. Kot da mu ni po volji, da se stvari ne odvijajo hitreje ali na bolj izviren način. Njegova energija se kopiči, a napet kvadrat ne prinaša pravega veselja, temveč prej nenadno navdušenje ali šok, ki sili k takojšnjemu ukrepanju. Kot bi moral nekdo v sekundi sprejeti odločitev, pripraviti načrt ali se nemudoma lotiti nečesa novega. Spremembe se tako dogajajo tudi na tistih področjih, kjer je Luna sicer vajena občutka varnosti, zdaj pa se zdi, da je v fazi iskanja same sebe.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Pomembno je tudi, da se Uran od 5. v mesecu giblje direktno. Že v retrogradnem gibanju je povzročil številne nepričakovane in šokantne spremembe na Zemlji, zato se zdaj, ko prehaja v direktno fazo, ponovno aktivira fiksna zvezda Algol – kar je šele najblažje, kar lahko pričakujemo. Uran nas je do neke mere zasvojil s svojo tehnologijo, inovacijami in napredkom. Danes si težko predstavljamo življenje brez mobilnih telefonov, računalnikov in modernih izumov. Vendar pa, kadar nismo iskreni sami s seboj, nas lahko njegove spremembe presenetijo, šokirajo ali povzročijo stres – in pogosto krivdo za to iščemo zunaj sebe, čeprav je v resnici vzrok v nas samih.

Neposredno gibanje Urana zdaj omogoča hitrejšo uresničitev sprememb, ki smo jih načrtovali, hkrati pa spodbuja še več inovacij in tehnološkega napredka, ki spreminja naš svet in življenje.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in Jupiter se nahaja na Uranovi stopinji. To prinaša še več radikalnosti in poglabljanja v nerešene probleme, ki jih zdaj prinaša na površje. Izpostavlja vse – od dokumentov in pogodb do lažnih informacij, ki so bile doslej skrite. Ta proces se bo postopoma odvijal in šele po 4. februarju bo celotna slika jasna.

Zato je ključno, da zaupamo vase in ostanemo pošteni do sebe. Le tako nas bo Jupiter nagradil na najvišji možni način.