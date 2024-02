Astrologinja Lenka: Za pravo srečo moramo zaupati brez zadržkov

Luna je pravkar prešla v vodno znamenje raka in s tem odprla pot Soncu, ki ga bo srečala s trigonskim aspektom, ko bo prešlo v vodno znamenje rib. Luna je v svojem domu in takšno je vzdušje, ko se zberemo vsi skupaj, ko odpiramo neke teme iz preteklosti, ko se dogovarjamo, kaj obnoviti v domu in katero nepremičnino kupiti.

To je čas, ko je najbolje popraviti številne odnose in se o vsem odkrito pogovoriti. Čas, ko čustva navrejo, z razlogom ali brez njega.

Čez dan bo Luna naredila trigon s Saturnom, ki je vedno potreben, da Dušo podpre, jo okrepi, pove, da je na pravi poti in da je ob človeku vedno nekdo tam, ko mu je najtežje in ko ga najbolje potrebuje.

Zvečer bo sekstil z Jupitrom iz znamenja bika. Dodatna podpora vsem materialnim in finančnim situacijam, ki obljublja, da človek lahko doseže, kar si je zamislil. In Jupiter omogoča veliko več in ne smete se ga bati, da preveč daje in kako to vrniti. Dobra vera, da je vse mogoče in ne smete biti preveč v krču ali strahu, da mu bo uspelo, saj podpira vse.

Vendar je danes veliko bolj pomembno, da je planet našega izvora in življenja, Sonce, prešlo v znamenje rib. Čeprav mu tista 12. hiša, tisti podvodni svet, ni ravno najbližje, lahko tam še kako dobro funkcionira. V Ribah bo ostalo do 20. marca.

In to znamenje rib je za nas zelo pomembno, ker je tisto, v katerem smo bili, preden smo se rodili. Sama Riba je za nas zelo skrivnostna, neznana, oddaljena, globoka in včasih strašljiva, saj se vse zdi tako daleč in neznano.

So zaprti, zadržani v sebi zaradi strahu, da bi kdo še bolj prizadel njihovo že tako nežno Dušo. Preobčutljivi, reagirajo na vse, sočustvujejo z drugimi in prevzamejo bolečino vseh, jo vsrkavajo z mislijo, da bodo pomagali drugemu, in ta njihova empatija je zanje usodna.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Imajo vero vase in kdor je pripravljen verjeti v vse, česar se ne more dotakniti z rokami, otipati, ampak samo verjeti.

So domiselni, s svojo senzibilnostjo, ki je le njim na voljo, se znajo povezati z nadobudnimi talenti in od tam izvabiti največja dela genija, pa naj bo to glasba, film, slikarstvo ...

So najbolj duhovni in meditativni.

V Ribah imata dva največja benefika svoja visoka dostojanstva, Jupiter, ki je njihov vladar, in Venera, ki je vzvišena. In to sta dve največji sreči, ki skupaj tvorita Neptuna, drugega vladarja rib, in ki dajeta največjo čarovnijo, magijo, največjo nedosegljivo željo, ki jo imamo vsi, a tudi največje razočaranje. In nastane, ko ne znamo živeti po osnovnih pravilih Jupitra in Venere, poštenosti, vere in predaje. In vsako razočaranje nas vrne nazaj v krog, saj vse to kvari naš um, naše razmišljanje, pa se tega ne zavedamo in vedno krivimo druge.

In potem so Ribe tiste, ki iščejo največjo oporo v tistem, kar je zanje najbolj nevarno, to so vsi prepovedani in škodljivi opiati, ki jih še dodatno vlečejo v svoj svet domišljije in nerealnega življenja.

Zato je najbolje zaupati, zaupajmo vase, v druge, brez zadržkov, brez analiziranja, brez pretiranega razmišljanja. Samo to je potrebno za pravo srečo. Tako malo.

Astro karta dneva FOTO: Lenka Stanić

