Astrologinja Lenka: Vsekakor je bolje, da ne tvegate in se vsaj do jutri ne podate v nove začetke

Današnji dan je posvečen pozitivnim prepričanjem in načinu življenja.

Luna v Levu, mesto, kjer ve, da je njen prestol in kjer ve predvsem, kam sodi njena duša, se je danes odločila uživati ​​v tem vzdušju brez kakršnih koli drugih aspektov.

A po drugi strani imamo pripravo, kdaj bo Sonce okoli 20.58 prestopilo v znamenje Strelca. Do takrat bo na 29. stopinji, kar je znamenje neke vrste anarette ali napačnega odločanja, po drugi strani pa daje velike in globoke uvide in jasnovidnost, ki jo lahko človek najbolje izkoristi. Vsekakor pa je bolje, da ne tvegate in se vsaj do jutri ne podate v nove začetke.

Astro karta dneva FOTO: Lenka Stanić

Ko se spremeni v znamenje največje sreče, optimizma, volje, namena, upanja, pogleda na življenje z rožnatimi očali, nam prinese čisto drugo energijo in drugačno potrebo. Ni več tiste teme in teme in strahu ali bo, kako bo, ne verjamem.... Tu je v ospredju vera v boljši jutri, vera v vse, kar je dobro in vera, da ima vse izhod in rešitev. In tega nam vsem manjka, razen lokostrelcem, ki znajo zelo dobro ponuditi ta optimizem in da se ljudje držijo zanje, pa še to samo zato, ker jih znajo razvedriti, povedati kaj smešnega, se pošaliti in prijetno narediti. od vsega vzdušje.

Včasih malo pretiravajo, ko mislijo, da zmorejo prav vse, kar jih pripelje do zadolževanja brez kritja, potovanj v daljne kraje, spoznavanja različnih kultur in jezikov. Njihov dom je nekje daleč stran, saj tako čutijo, da lahko odidejo več in bolje, ko so zdoma ali z neznanimi ljudmi.

Sonce ob prehodu v znamenje strelca takoj naredi sekstil s Plutonom, ki je pravkar prestopil prag vodnarja, ki je šele v začetni fazi spreminjanja vsega in vseh, tudi ljudi in planeta, v popolno nulo. Zdaj pa daje moč, moč, da lahko človek začne nekaj veliko večjega, močnejšega, da bo imel moč vztrajati v vsem, ker bo sam vedel, da lahko uspe.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v znamenju dvojčkov in bo tam ostal nekaj časa. Ali nas uči, ali preverja naše znanje, ali preverja izobrazbo, ali preverja, kako pripravljeni smo se učiti. To je tretji znak, ki daje začetno in osnovno izobrazbo in kako resno jo jemljemo oziroma razumemo šele kasneje, ko imamo dovolj in naredimo več napak. In zdaj Jupiter to popravlja. Zato bodo teme s tega področja še odprte.