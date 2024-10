Astrologinja Lenka: Vpliv Meseca v Dvojčkih

Mesec je danes v znamenju Dvojčkov, njegove osnovne značilnosti pa so čustva, varnost in občutek. V tem znamenju se povezuje z drugimi prek različnih pogovorov, komunikacije ali besed. To ga zbliža z ljudmi in tako začuti, ali mu je nekdo blizu ali ne.

Dopoldne je v konjunkciji z Jupitrom, kar je tista povezava, kjer se vse lahko razširi, poveča in oseba ima potrebo, da na tem področju deluje neustrašno. Vse je odvisno od hiše, v kateri se ta konjunkcija nahaja, a to prinaša veliko – ne le, da oseba to zlahka doseže, ampak tudi prejme pomoč, kot da se vedno najde priložnost ali oseba, ki ji bo pomagala. Ko je v Dvojčkih, pomislimo na širitev skozi učenje, visoko izobrazbo, ne le doma, ampak predvsem na tujih in uglednih institucijah.

V svoji duši je oseba dobronamerna, velikodušna, včasih preveč daje in je pripravljena pomagati kadarkoli. Edina težava je, da so čustva povezana z Mesecem in človek pozabi nase, pozabi ali ima občutek, da vedno malo ponuja, pomaga, daje in zaradi tega pretiravanja včasih pride do razočaranja, ko se znajde v situaciji, kjer potrebuje pomoč, pa je ni od nikoder. Takrat ne sme pričakovati, ampak mora razumeti, da je pomoč ponudila, ne pa da jo je nekdo prosil.

Astrološka karta.

Zvečer bo naredil trigon s Soncem v znamenju Tehtnice, kar prinaša notranjo povezavo, ko oseba začuti, da je razumljena, podprta in da lahko vse zlahka uresniči.

Danes je ponedeljek, dan Meseca, in prinaša veliko lepih idej, veliko pozitivnih, optimističnih in raznolikih stvari. Tukaj se ne osredotoča le na eno stvar, temveč se veliko stvari začne hkrati. Poskusite le, da vas ne povleče v preveč stvari – od vpisov na različne tečaje in tečaje do obljub, da boste prišli na vse sestanke in opravili vse naloge. Zaradi velike želje, da bi bili povsod in govorili z vsemi, lahko človek izgubi sebe. Zato počasi in čustveno uredite stvari – ne potrebujete narediti vsega naenkrat, čeprav se vam zdi, da vam je naloženo veliko stvari.