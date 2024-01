Astrologinja Lenka: Uživajte v spremembah in novih poznanstvih

Čeprav je trenutno precej lahkotno in razigrano vzdušje, bo okrog 14. ure Luna naredila kvadrat z Neptunom iz znamenja rib.

Oseba se počuti nemočno, nejasno, nekoliko zmedeno ali še huje, ne ve, na katero stran naj se postavi. Kajti Neptun res zna pripeljati človeka v stanje neodločnosti, zmedenosti in potem se nehote vda in podleže nezdravemu stanju.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Če ste močni in si ne dovolite, da bi zapadli v stanje, ki vodi celo do izgube imunosti in oslabitve samega organizma, se boste lažje soočili z opozicijo Venere v večernih urah.

Kajti ko se ti dve potrebi v človeku samem ločita, ko človek pride do trenutka, ko je ves potrt in ne ve, kaj so njegove želje, kaj so njegove osnovne potrebe, potem pride do zloma v Duši.

Takrat se je najbolje umakniti in ne povzročati nesoglasij s svojo drago prijateljico, sestro, mamo, partnerjem. Pustimo to in se ne spuščajmo v spore.

FOTO: Lenka Stanić

Sonce se počasi oddaljuje od Plutona, dalo mu je dovolj svetlobe, pozitivne energije, osvetlilo pot in nadaljuje naprej v znamenju vodnarja.

Venera je prišla na zadnjo stopinjo znamenja strelca. Če ima nekdo potrebo potovati, živeti kje drugje, osvajati vse, kar je neznano, in imeti to avanturistično in pustolovsko potrebo, potem je to znak.

Ljudem nikoli ni žal, da so poskusili, da so obiskali kraje, da je čas zletel. Uživali ste v vseh teh spremembah in novih poznanstvih. In že jutri se bo Venera zresnila in zavila v precej drugačno ozračje, saj prehaja v znamenje kozoroga.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in najbolje je, da svojo radovednost nadaljuje v tem znamenju, s komunikacijo, z zgodbami, učenjem, s početjem zanimivih stvari, saj sta tu spretnost in veščina zelo razviti.

Samo ne pretiravajte z zgodbami o tem, kako in zakaj je nekdo to storil ali kje je in s kom je, saj dvojčki hitro preidejo iz preveč govorjenja v ogovarjanje ali povedo veliko več, kot je treba.